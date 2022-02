Olomouc otočila duel s Litvínovem a po třech porážkách vyhrála

Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili v dohrávce 44. extraligového kola Litvínov 4:1. Hanáci v důležitém souboji týmů z hrany předkola play off ještě po první třetině prohrávali, nakonec ale po třech porážkách zabrali a zvýšili náskok před svým dnešním soupeřem na rozdíl čtyř bodů.

Po dvou minutách střílel z velmi dobré pozice Navrátil, hostující brankář Neužil proti jeho pokusu zasáhl lapačkou. Domácí se sice drželi v útočném pásmu častěji, ale do větších šancí se přes pozornou litvínovskou obranu nedostávali.

Výjimkou byla až příležitost Klimka, kterému však v předbrankovém prostoru přeskočila skákavá přihrávka hokejku. Litvínov se za první třetinu dostal jen ke třem střeleckým pokusům na branku, přesto dokázal jeden z nich využít. Po spolupráci Zdráhala s Estephanem zamířil kanadský útočník přesně do horního rohu Lukášovy branky.

Jestliže vývoj zápasu nenabídl do té doby příliš atraktivní hokej, vyrovnávací branka Olomouce na začátku druhé třetiny byla pohledná. Kolouch přihrál v úniku dvou proti jednomu Navrátilovi, který mu přihrávku vrátil zpět a Kolouch pak zakončoval v podstatě do prázdné branky. Po hezké individuální akci Bambuly se následně k zakončení dostal Kunc, Neužil proti jeho střele z pravé strany zasáhl vyrážečkou.

Poté však pokračoval trend spíše bojovného utkání a další zajímavou střelu si připsal až pět minut před koncem druhé třetiny hostující Kudrna, k jeho smůle trefil jen střed branky a hruď brankáře Lukáše. Z dobré pozice pak střílel olomoucký Klimek, ale také Neužil byl pozorný. Nestačil až na pokus Lichance z bezprostřední blízkosti, kterému zpoza branky chytře zadovkou přenechal puk Burian. Verva mohla brzy srovnat, jenže Zdráhal nevyužil špatné vyhození Koloucha a z dobré pozice zamířil mimo tři tyčky.

První důležitý zákrok třetí třetiny si připsal olomoucký Lukáš, který chytil nenápadnou, ale nebezpečnou střelu ze skrumáže před jeho brankou. Poté se vyznamenal také hostující Neužil proti Kolouchovi při samostatném úniku olomouckého hráče ve vlastním oslabení. V sérii dobrých zákroků pak pokračoval opět Lukáš, když se včas přesunul po křížné přihrávce od Zdráhala proti střele Chalupy.

Olomouc vzápětí v přesilové hře zvýšila na rozdíl dvou branek. Do listiny střelců se zapsal po teči Ondruškova nahození od modré čáry Knotek. O chvíli později už domácí vedli o tři branky, když v další přesilové hře předvedl hezkou individuální akci Olesz a křížnou nahrávkou vybídl ke skórování Kuska. Snížit se pak nepodařilo hostujícímu Kudrnovi, Lukáš zasáhl betonem.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "My jsme dobře začali, první třetina měla z naší strany nasazení a šmrnc, bohužel jsme ale z jednoho útoku inkasovali gól. Litvínov ve druhé třetině začal opravdu dobře a my jsme s tím měli problémy hlavně v obranném pásmu. Hlavně jejich první lajna nám dělala potíže a vytvořila si několik šancí. Naštěstí jsme ale v druhé třetině dali dva góly. Potom už jsme to nějakým způsobem ubojovali a snažili jsme se hrát tak, abychom nedostali gól. Litvínov měl i tak další šance a výborný výkon podal brankář Lukáš. Všechny kluky pak musím pochválit za bojovnost.“

Vladimír Růžička (Litvínov): "První třetinu jsme nehráli úplně dobře, ale dobře jsme bránili. Hráli jsme ze zatažené obrany, chtěli jsme chodit do rychlých protiútoků a uhráli jsme to na 1:0. Ve druhé třetině jsme sice začali vystrkovat růžky, drželi Olomouc v útočném pásmu a přehrávali je, ale bohužel jsme nedali góly. Druhou třetinu, kterou jsme hráli lépe než tu první, jsme tak paradoxně prohráli 0:2. O zápase pak ale jednoznačně rozhodla naše vlastní nedisciplinovanost. Jestli si to hráči neuvědomují v dnešním zápase, tak netuším, kdy jindy si to chtějí uvědomit. Kvůli tomu se to pak překlopilo k domácím a ten zápas si pak zaslouženě uhráli."