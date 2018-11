Olomouc - Fotbalisté Olomouce ve 14. kole první ligy remizovali 2:2 s Opavou, přestože prohrávali už o dvě branky. Slezany poslali do vedení Petr Zapalač s Tomášem Smolou, ale ještě v prvním poločase snížil Michal Vepřek a v závěru zápasu vyrovnal Martin Nešpor. Sigma tak podruhé za sebou vymazala dvoubrankovou ztrátu, když v minulém kole v Karviné prohrávala 0:2, ale nakonec zvítězila 3:2.

"Nevím, co jsem komu udělal, že prožíváme takové zápasy s takovým průběhem a nervovým vypětím. Už podruhé po sobě, ale svoji příčinu to má," řekl trenér Olomouce Václav Jílek. "Chtěli jsme být více koncentrovaní a nenabídnout soupeři šance svojí lehkovážností, ale přesně to se stalo. Poté jednoduchý gól ze standardní situace, což je vždycky chyba," dodal.

Olomouc vstoupila do zápasu aktivně, ale doplatila na chyby v rozehrávce. Nejprve zaváhal Falta a Opavu po brejku poslal do vedení v deváté minutě Zapalač. Vzápětí to mohlo být po další hrubce o dva góly, ale Kayamba sólo na brankáře Buchtu neproměnil.

Ve 22. minutě už se hosté radovali, když Smola se štěstím prostřelil Buchtu. Olomouc však ještě do přestávky snížila a v 39. minutě se o to postaral Vepřek. Po závaru před brankou se k němu odrazil míč a domácí kapitán se povedenou střelou trefil do horní rohu. "Řekneme si něco v šatně, pokyny jaké máme plnit a pak prohráváme 0:2. Bere to hrozně moc sil a jen tam na sebe bezmocně koukáme. V Karviné bylo z pekla štěstí, že jsme to otočili a dnes si doma necháme dát zase dva góly," řekl Nešpor.

Olomouc i po přestávce držela míč, ale jako první opět zahrozila z brejku Opava. V 52. minutě utekl Smola, ale Buchta byl opět pozorný. V 67. minutě se vyznamenal i hostující gólman Šrom, který skvěle vytěsnil tvrdou střelu Lalkoviče.

Sigma v závěru soupeře přitlačila, ale Plšek hlavou nemířil přesně, Texlovu technickou střelu zastavilo břevno a Dvořákovu hlavu vyrazil Šrom. Minutu před koncem se už ale Olomouc dočkala - Vepřekův centr usměrnil do branky Nešpor. "Nechci moc koukat na vývoj zápasu, beru to spíš jako ztrátu. Když se řekne Sigma a Opava, tak Olomouc má přece jen asi silnější jméno, takže pro nás je to určitě ztráta," prohlásil Nešpor.

Opava si ještě mohla vzít vedení zpět, jenže Žídek z dobré pozice trefil pouze břevno. "Před poslední brejkem jsem rozehrál, ale Lalkovič nedostal míč přes prvního hráče, který to odhlavičkoval a valilo se to pak na nás dozadu. Když dá člověk vyrovnávací gól na 2:2, tak má v hlavě euforii a pocit, že by to ještě mohl otočit. To nás nakonec mohlo stát i ten bod," uvedl Nešpor.

"S vypětím všech sil jsme vyrovnali a pak jsme věřili, že to ještě dokážeme uhrát pro sebe. Naším záměrem bylo utkání rozhodnout, ale bezpečně rozhodnout. Závěr jsme dohrávali v naprosté naivitě," uvedl Jílek. "Z celkového pohledu by nám i kvůli ostatním výsledkům vítězství pomohlo, ale vzhledem k průběhu utkání musíme bod brát. Pro mě osobně je to ale dnes málo," dodal.

"Pro nás trenéry byl ten závěr náročný na srdíčko. Já jsem se zpotil opravdu pěkně, protože jsem viděl, jaký měl soupeř tlak. Myslím, že ten závěr se dal z naší strany zahrát lépe. Musím ale ocenit výkon celého týmu, protože bod z Olomouce se počítá," přidal kouč Opavy Ivan Kopecký.

Sigma Olomouc - SFC Opava 2:2 (1:2)

Branky: 39. Vepřek, 89. Nešpor - 9. Zapalač, 22. Smola. Rozhodčí: Příhoda - Kříž, Vlček. ŽK: Nešpor, Sladký, Pilař - Kayamba, Šrom, Schaffartzik, Jursa, Hrabina, Svozil. Diváci: 3512.

Olomouc: Buchta - Vepřek, Jemelka, Štěrba (30. Texl), Sladký - Falta, Dvořák, Kalvach (56. Lalkovič), Houska, Pilař (73. Plšek) - Nešpor. Trenér: Jílek.

Opava: Šrom - Žídek, Svozil, Simerský, Hrabina - Kayamba, Zavadil, Jursa (79. Janetzký), Zapalač - Kuzmanovič (56. Schaffartzik), Smola (73. Juřena). Trenér: Kopecký.