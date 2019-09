Olomouc nezvládla přesilovku a se Slováckem remizovala 2:2

Olomouc - Fotbalisté Olomouce remizovali v 11. kole první ligy se Slováckem 2:2. Hosty poslal v 25. minutě do vedení Ondřej Šašinka, krátce po pauze srovnal Martin Nešpor a v 80. minutě otočil stav Šimon Falta. Slovácko, které hrálo od 62. minuty bez vyloučeného Patrika Šimka, ale nakonec vydřelo bod, když v 88. minutě v oslabení srovnal Tomáš Zajíc. Sigma v pátém ligovém zápase po sobě bodovala, Slovácko stejný počet kol čeká na vítězství.

Domácí vstoupili do zápasu velmi aktivně. Dobrým pohybem narušovali obranu Slovácka, využívali křídelních prostor pro řadu centrů, z nichž vznikaly nebezpečné situace v hostující šestnáctce. Ke gólu však měl v úvodu blízko jen Faltův přímý kop z 15. minuty.

Tým z Uherského Hradiště v první půli ukazoval, že jeho venkovní výhry na Spartě a v Plzni nebyly náhodné. Slovácko hrálo vzadu bez chyb a směrem dopředu využívalo každou možnost k rychlému protiútoku.

Ve 25. minutě potáhl míč středem Petržela, posunul jej napravo na Havlíka, jehož centr našel na hranici šestnáctky Šašinku. Jeho první pokus obrana Sigmy zblokovala, ale z dorážky už hostující útočník slavil. "Zbytečně jsme je pustili do vedení, byla tam naše chyba. Pak jsme přestali hrát," řekl novinářům olomoucký obránce Václav Jemelka.

Slovácko mělo dvě šance na pojištění náskoku. Havlík ovšem mířil vedle a Hofmann po rohu nedosáhl ve slibné pozici na míč. Hanáci ještě do poločasu posílili ofenzivu o Nešpora. V závěru půle měl šanci Zahradníček, který ovšem mířil nad.

Po přestávce naskočil do domácí sestavy zkušený Pilař a hned se podepsal pod vyrovnání. Ve 47. minutě poslal zprava prudký centr před branku Slovácka, kde jej usměrnil do sítě Nešpor. "Pilař hru celkově oživil," uvedl olomoucký trenér Radoslav Látal.

Hosty inkasovaná branka nerozhodila a brzy si mohli vzít vedení zpět. Nejprve střílel zblízka Hofmann a následně Navrátil, ale gólman Reichl pokaždé zasáhl. "Měli jsme něco dát a pak by byla situace jiná," řekl Zajíc.

Olomouc se postupně vzpamatovala a navíc dostala výhodu přesilovky. Šimko v 62. minutě stáhl unikajícího Faltu a viděl rovnou červenou kartu. "Dal jsem mu ruku na rameno a on šikovně spadl, takže asi byla," uvedl Šimko.

V 73. minutě dostal míč do šestnáctky Slovácka González, ale jeho střela neměla důraz. O sedm minut později už Sigma přesilovku využila. Falta dostal pas za obranu a tvrdou střelou propálil Trmala. Hosté ovšem i v oslabení srovnali. Střídající Kalabiška v 88. minutě našel Zajíce a ten střelou zblízka překonal Reichla.

"Jsem zklamán. Když otočíte zápas a vedete deset minut před koncem s oslabeným soupeřem 2:1, tak musíte vyhrát," litoval Látal. "Po průběhu celého utkání bod beru," dodal kouč Slovácka Martin Svědík.

Hlasy po utkání:

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Jsem zklamán. Když otočíte zápas a vedete deset minut před koncem s oslabeným soupeřem 2:1, tak musíte vyhrát. Nestalo se, je to pro nás ztráta, znehodnotili jsme bod z Jablonce. Ztrácíme utkání, v nichž se opakují stále ty stejné chyby. Vstoupili jsme do duelu dobře, ale tlak neměl vyústění, byla to jen převaha. O přestávce nám pomohla střídání, Pilař hru oživil, ale po vyrovnání jsme přestali hrát. Zápas pak ovlivnilo vyloučení. Když jsme dali druhý gól, měli jsme zápas dotáhnout k vítězství."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Po prvním poločase bych řekl, že bod je pro nás málo, ale na konci ho beru. Na začátku jsme dobře bránili, domácí sice měli převahu, ale k ničemu se nedostali. Škoda, že jsme po vedoucím gólu a pak i po vyrovnání nezužitkovali naše příležitosti. Červená karta byla z našeho pohledu nesmyslná, hra našich krajních beků má dlouhodobě rezervy. Cením si toho, že to kluci v deseti nezabalili a rvali se o bod, ten je dnes pro nás cenný. V tabulce to skáče pomalu, ale rezervy máme spíš v domácích zápasech než venku."