Olomouc neudržela vedení a s Teplicemi remizovala

Olomouc - Fotbalisté Olomouce hráli v 27. kole první ligy s Teplicemi nerozhodně 1:1. Hanáky poslal už ve čtvrté minutě do vedení Pavel Zifčák, ale v 50. minutě srovnal Vukadin Vukadinovič. Sigma doma v lize počtvrté za sebou nezvítězila a v sezoně nejvyšší soutěže už pojedenácté remizovala. Teplice bodovaly po dvou porážkách a před sestupovým pásmem mají čtyřbodový náskok na Brno, které čeká zápas až v neděli.

Sigma se dostala do vedení hned ve čtvrté minutě po povedeném signálu z rohového kopu. Zmrzlý po sklepnutí míče od Housky nacentroval přesně na Zifčáka, který usměrnil míč mezi tři tyče. Připsal si svůj druhý ligový gól.

Střelec úvodní branky se dostal k hlavičce také v 11. minutě po dlouhém nákopu Hubníka. V těžké pozici zády k bráně míč šikovně prodloužil a hostující gólman Čtvrtečka musel předvést dobrý zákrok.

V následujících 20 minutách se hra odehrávala zejména ve středu pole. Hosté se k první vážnější šanci dostali po půlhodině, Moulis však zpoza vápna zamířil nad. Hned o minutu později vypálil z podobné pozice domácí Chytil, jehož přízemní střela se odrazila od tyče a podél celé brankové čáry doskákala kolem druhé tyče do zámezí.

Houska vzápětí z levé strany zamířil vedle. V nastaveném čase prvního poločasu nasadil Látal na pravé straně "housle" Moulisovi a centrem na přední tyč našel Chytila, který v těžké pozici zamířil jen těsně vedle.

Vstup do druhého poločasu se více povedl Teplicím. Vukadinovič v 50. minutě za hranicí vápna napřáhl ke střele, míč se otřel o Beneše a zamířil mimo dosah brankáře Mandouse. Srbský útočník skóroval v české lize poprvé od července 2018. Tepličtí dali v Olomouci gól po pěti zápasech.

Vrátit vedení mohl vzápětí Olomouci González, jehož povedený pokus prolétl kousek kolem horního rohu. Aktivní španělský záložník vypálil také v 55. minutě, kdy Čtvrtečka jeho ránu k bližší tyči vytěsnil na roh. Po něm hlavičkoval Beneš, hrající 250. ligový duel, míč však po teči bránícího hráče skončil vedle.

Stejně jako v úvodním dějství se hra po šancích na začátku poločasu srovnala a další větší možnosti nepřicházely. Až v 84. minutě přihrál Mihalík míč uvnitř vápna střídajícímu Slaměnovi, ale ten nastřelil jen hostujícího obránce. Vzájemný zápas skončil remízou potřetí za sebou, Teplice v lize Sigmu neporazily už 11 utkání.

Hlasy po utkání:

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Nastoupili jsme na tři obránce a chtěli jsme soupeře dostat pod tlak presinkem. První poločas byl celkem solidní. Měli jsme dobrý vstup do utkání, dali jsme brzkou branku a měli jsme i další šance. Možná nás ale ten brzký gól až moc uspokojil. Ve druhém poločase jsme to stáhli na čtyři obránce, protože nám hořela levá strana. Soupeř nás pak potrestal z jedné chyby na pravé straně, kde jsme ztratili míč. Pak už jsem nebyli schopni to zvrátit, protože nám docházely síly. Nemáme teď hráče, kterými bychom to v závěru prostřídali. Pro nás je ta marodka momentálně šílená, tak tak jsme poskládali sestavu. Je to pro nás smolný zápas, protože jsme inkasovali z jediné střely na branku."

Radim Kučera (trenér Teplic): "Chtěli jsme vyztužit prostor před stopery, proto jsme posunuli Knapíka více dopředu a Kučeru na stopera. Všechny plány ale naboural brzký inkasovaný gól. První minuty jsme nezachytili, veškerá taktika se nám zbortila. V prvním poločase jsme nepůsobili dobrým dojmem a Knapíka s Kučerou jsme pak zase přehodili zpátky. V poločase jsme si řekli, že ještě nic není ztraceno a co bychom chtěli hrát. Šťastným gólem jsme vyrovnali, ale náš výkon nebyl úplně optimální. Během zápasu jsme moc příležitostí neměli, naštěstí jsme proměnili naši jedinou střelu na bránu. Vzhledem k okolnostem jsme rádi za bod, který může být v závěru velmi cenný."