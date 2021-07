Olomouc neslibuje umístění, ale atraktivní fotbal pro diváky

Olomouc - Bez cíle na konkrétní umístění vstupuje do nové sezony fotbalové ligy olomoucká Sigma. Staronový trenér devátého celku minulého ročníku Václav Jílek ale uvedl, že jeho tým se bude snažit o atraktivní a dynamický fotbal, který se bude líbit fanouškům.

"Je nesmysl, abych tady hovořil o nějakém konkrétním umístění," řekl Jílek na tiskové konferenci. "V přípravě jsme se snažili nastavit nějaké procesy v práci s týmem, což by mělo přinášet efekt. Věřím, že se budeme posouvat dál," dodal nástupce Radoslava Látala, jemuž vypršela smlouva. Pětačtyřicetiletý kouč se do Sigmy, kde trenérsky začínal, vrátil po dvou letech, během nichž působil i ve Spartě.

Trenér byl spokojen s tím, že přestupová politika klubu vedla k podpisu smluv se dvěma hrotovými útočníky Davidem Vaněčkem a Antonínem Růskem. "Byl to prioritní úkol a jsem rád, že se to povedlo zrealizovat," konstatoval Jílek.

Do týmu se z belgické Lovaně vrátil stoper Václav Jemelka, který doléčil zranění a v tomto týdnu začal s plnohodnotným tréninkem. "Kádr ještě nemusí být zcela uzavřen, přestupní období nekončí," uvedl sportovní ředitel Ladislav Minář a připustil, že do Sigmy by se mohl vrátit i David Houska, dlouholetý hráč Sigmy. "Hledá si angažmá, a kdyby ho nenašel, může zvednout telefon," řekl Minář.

Největším hráčskou ztrátou je odchod reprezentačního brankáře Aleše Mandouse do Slavie. "Jsem rád, že klub už dříve přivedl Matúše Macíka a teď i Honzu Stejskala, který doplní sestavu gólmanů. Jako jednička začne Macík," oznámil Jílek.

Sigma odehrála během přípravy sedm zápasů a čtyři vyhrála. Podlehla jen jednou, na soustředění v Polsku nestačila na dánský FC Midtjylland, který loni vyřadil Slavii v kvalifikaci o Ligu mistrů.

Olomouc vstoupí do ligové soutěže v sobotu na Spartě. Na Letnou je mohou přijet povzbudit i její fanoušci za splnění podmínek bezinfekčnosti.