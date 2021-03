Olomouc na úvod předkola vyhrála v Plzni, Hradec porazil Litvínov

Praha - Hokejisté Hradce Králové, Olomouce, Vítkovic a Pardubic vstoupili vítězně do předkola Generali Česká pojišťovka play off Tipsport extraligy. Zatímco Hanáci dokázali vyhrát venku, další tři týmy uspěly v sériiích hraných na tři vítězství v domácím prostředí.

Hradec Králové porazil Litvínov 2:0 a ve vzájemných soubojích uspěl pošesté za sebou. O branky se postarali útočníci Aleš Jergl a Kelly Klíma, gólman Marek Mazanec udržel svou 13. nulu v extralize v kariéře.

"Hrálo se nahoru dolů a my jsme dali víc gólů. Myslím, že jsme to víc chtěli než oni," řekl Jergl, který ocenil Mazancův výkon. "Mazi je výtečný gólman a dneska to ukázal. Vkládáme do něho velkou důvěru a věříme mu, to je hlavní," podotkl.

Ústřední postavou utkání v Plzni byl útočník Jan Káňa, který se dvěma góly postaral o výhru Olomouce 2:1. Domácí gólmana Branislava Konráda překonali jen v 53. minutě zásluhou Davida Kvasničky. "Byla tam vidět zodpovědnost každého z nás. Plnili jsme si to, co máme. Snažili jsme se nedat soupeři prostor a hlavně nás podržel skvělý Braňo Konrád," řekl Káňa.

O výhře Vítkovic nad Brnem 2:1 v prodloužení rozhodl v čase 60:16 útočník Dominik Lakatoš. Kometa sice dokázala pět minut před koncem řádné doby zareagovat na vedoucí gól Lukáše Kováře, na Lakatošovu trefu ale již možnost odpovědět neměla.

"Pro nás je to důležitá výhra. Je to první krůček k tomu, abychom byli úspěšní. Byla to vyrovnaná bitva a jsem rád, že jsme to zvládli a dotáhli do vítězného konce," uvedl Lakatoš, jehož start v duelu byl nejistý. Předešlý zápas proti Liberci kvůli zranění nedohrál.

Pardubice porazily doma Karlovy Vary 2:1. Dynamo si zásluhou Ondřeje Romana a Andreje Kosticyna ve druhé třetině vypracovalo dvoubrankový náskok, za Energii jen snížil ve třetí části Jakub Flek.

Všechny čtyři série pokračují ve čtvrtek na stejných stadionech.

Předkolo play off hokejové extraligy - 1. zápasy:

--------

Mountfield Hradec Králové - HC Verva Litvínov 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 3. Jergl (Blain), 52. Kelly Klíma (Jergl, Nedomlel). Rozhodčí: Hodek, Pražák - Ganger, Klouček. Vyloučení: 7:7. Využití: 1:0. Bez diváků. Stav série: 1:0.

HC Škoda Plzeň - HC Olomouc 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 53. Kvasnička (Eberle, Jiříček) - 8. J. Káňa (Nahodil, Navrátil), 25. J. Káňa (Nahodil). Rozhodčí: Hejduk, Pilný - Hynek, Kajínek. Vyloučení: 8:4. Využití: 0:1. Bez diváků. Stav série: 0:1.

HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno 2:1 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 39. L. Kovář (Werbik, Fridrich), 61. Lakatoš (J. Hruška) - 55. Schneider (Zámorský, F. Král). Rozhodčí: Pešina, Šindel - Rampír, Zíka. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Bez diváků. Stav série: 1:0.

HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 22. O. Roman (O. Rohlík), 37. A. Kosticyn (T. Zohorna, Camara) - 51. Flek (Šenkeřík). Rozhodčí: Kika, Obadal - Brejcha, Špringl. Vyloučení: 6:5, navíc Poulíček - Pulpán oba 10 min. Využití: 1:0. Bez diváků. Stav série: 1:0.

Další program:

--------

Čtvrtek 11. března - 2. zápasy:

15:00 HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno (ČT sport),

17:30 HC Škoda Plzeň - HC Olomouc,

18:00 Mountfield Hradec Králové - HC Verva Litvínov, HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary (O2 TV Sport).