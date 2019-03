Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili v 51. kole extraligy Zlín 3:1, vyhráli sedmý zápas v řadě a zajistili si postup do čtvrtfinále play off. Berani naopak jistou účast v předkole stále ještě nemají, před závěrečným zápasem s Brnem jim patří 9. místo s tříbodovým náskokem na jedenáctý Litvínov.

Utkání začalo v ofenzivním duchu a oba brankáři se už od prvních minut rozhodně nenudili. Úvodní desetiminutovka byla bohatá na šance a za bezbrankový stav oba týmy vděčily především skvělým zákrokům brankářů. Z dobré pozice střílel domácí Jergl nad, hostujícího Kuldu s Fořtem zase vychytal Lukáš.

V největší šanci první třetiny nedokázal Kašíka překonat ani Tomeček, který po kličce v samostatném úniku jen těsně minul branku. Ujala se paradoxně až nenápadná střela Jergla 30 sekund před koncem první třetiny, která skončila mezi Kašíkovými betony.

Do druhé třetiny vstoupili lépe hosté, s jejich střelami si však poradil pozorný Lukáš. Nejblíže brance byl z hostů bek Freibergs. Ale neprosadil se a domácí následně své vedení navýšili. V přesilové hře Burian "uklízel" puk po nahrávce Káni do prázdné branky.

Úspěchem skončila málem také další přesilovka Hanáků, ale puk se po Kašíkově zákroku zastavil jen pár centimetrů před brankovou čárou, odkud jej pohotově odehrál do bezpečí Freibergs.

Třetí branku přidala Olomouc na začátku závěrečné dvacetiminutovky, kdy Kolouch ideálním způsobem tečoval Švrčkovo nahození. Zlín se své první branky dočkal o malou chvíli později. Puk do prázdné branky po přihrávce zpoza branky usměrnil Gazda.

Nervozita ve třetí třetině na obou stranách stoupala a výsledkem byla šarvátka osm minut před koncem. Spustila ji střela Jergla po odpískání. Zdramatizovat duel se snažil zejména Honejsek, Herman ani Šlahař však jeho nabídky nevyužili. Zlín se pak rozhodl ke hře bez brankáře už čtyři minuty před koncem základní hrací dobry, snížit se mu ale nepodařilo.

Hlasy trenérů po zápase:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Bylo to vyrovnané utkání s velkým množstvím šancí na obou stranách. V první třetině jsme možná byli lehce lepší, naopak začátek druhé třetiny nám moc nevyšel. Tam jsme odolali je se štěstím a s kvalitním výkonem Honzy Lukáše, který byl dnes opět výborný. Je to vydřené vítězství, které nás navíc posouvá do šestky. Rozhodla o tom soudržnost a sounáležitost celého mužstva, nikdy se nevzdáme."

Robert Svoboda (Zlín): "Byl to vynikající zápas na úrovni play off s maximálním nasazením všech hráčů z obou týmů. Musím náš tým pochválit a smeknout za to, jak se k tomu postavili. Na to, kolik tam bylo šancí, padlo ještě celkem málo branek. Kýžený bod pro desítku jsme ale bohužel nezískali. Obětavost na straně domácích byla neuvěřitelná. Teď se upínáme k pátku, který pro nás všechno rozhodne."

HC Olomouc - PSG Berani Zlín 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 20. Jergl, 26. Burian (J. Káňa, Strapáč), 43. Kolouch (Švrček) - 45. Gazda (E. Kulda). Rozhodčí: Šír, Bejček - Frodl, Rampír. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:0. Diváci: 5121.

Olomouc: Lukáš - Škůrek, Vyrůbalík, Dujsík, Švrček, L. Rutar, Ondrušek - Jergl, Kolouch, Ostřížek - Irgl, Strapáč, Burian - Holec, Skladaný, Laš - V. Tomeček, Mráz, J. Káňa. Trenéři: Tomajko a Moták.

Zlín: Kašík - Nosek, Freibergs, Řezníček, Gazda, Ferenc, Valenta, Padrnos - Dufek, Fořt, Kubiš - Šlahař, Honejsek, Herman - Okál, P. Sedláček, E. Kulda - L. Krejčík, Popelka, Václavek. Trenéři: Robert Svoboda a M. Hamrlík.