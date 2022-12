Olomouc i potřetí v sezoně porazila Mladou Boleslav

Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili ve 28. kole extraligy Mladou Boleslav 2:0, zabrali po dvou prohrách a přehráli Bruslaře i potřetí v sezoně. Čisté konto udržel brankář Branislav Konrád.

Domácí uspěli i bez potrestaného nejproduktivnějšího hráče Jana Káni, hosté neskórovali ve třetím z posledních čtyř utkání, během kterých vstřelili jedinou branku a nezískali žádný bod. Hanáci jsou i nadále třetí, Mladá Boleslav devátá.

Ačkoliv to podle prvních několika minut vypadalo na zajímavý rychlý hokej, první třetina nakonec příliš hokejové krásy nenabídla a diváci během ní branku neviděli. Jediné větší šance měla Mladá Boleslav během přesilové hry, kdy Šmerha trefil tyč Konrádovy branky a Šťastný z mezikruží zamířil jen do středu branky.

Začátek druhé třetiny ovlivnilo několik vyloučení a první velkou šanci Olomouce při hře čtyř proti čtyřem nevyužil Navrátil. Přestože byli mírně aktivnější hosté, úvodní branku utkání vstřelili Hanáci. Navrátil v úniku dvou proti jednomu přichystal puk před odkrytou branku Pláškovi, který zblízka nezaváhal.

Poté navíc Krošeljovi po Řezníčkově střele propadl puk z lapačky jen těsně vedle tyče. Druhou branku pak domácí přidali v přesilové hře, po kombinační akci zamířil přesně Orsava.

Třetí třetina nabídla stejný průběh jako druhá. Mladá Boleslav měla mírnou optickou převahu, vážnější šance si však přes dobře hrající obranu domácích vytvářela jen těžko. Když už se ke střele z dobré pozice dostal Beránek, zachránila Konráda podruhé v zápase tyč. Ke vstřelení branky pak hostům nepomohla ani dvouminutová hra bez brankáře.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Jsme dnes rádi za tři body, protože jsme prohráli dva zápasy po sobě. Bylo pro nás důležité, abychom neprohráli potřetí za sebou. Oba předchozí zápasy jsme odehráli dobře, ale nedokázali jsme udržet vedení, což se nám dnes povedlo. To je pro nás nejpozitivnější zpráva, protože to bylo hrozně těžké utkání. Ve druhé třetině jsme navíc museli hrát na tři pětky. Hráči se dnes vydali a odbojovali to, takže před nimi smekám. Přesně takto se má hrát třetí třetina za stavu 2:0, abychom udrželi výsledek. Důležitá byla také ubráněná oslabení, která jsme hráli dobře. Boleslav měla celkem dost přesilovek a hrála je dobře. Stálo při nás i trochu štěstí, protože během nich trefila dvě tyčky. Konrád měl dnes hodně těžkých zákroků. Jsme rádi, že je zpátky a že vychytal nulu. Máme teď dva vyrovnané brankáře, oba jsou to velmi kvalitní."

Petr Haken (Mladá Boleslav): "Opět jsme dnes nedali branku, takže nemůžeme pomýšlet na zisk nějakých bodů. Utkání přesně splnilo to, co jsme očekávali. Víme totiž, že se tu hraje hrozně těžko. Kdybychom tak, jak jsme hráli třetí třetinu, začali od první minuty a díky důrazu a jednoduchosti se dostávali do útočného pásma, tak věřím, že bychom možná byli úspěšní. V rozhodujících okamžicích ve druhé třetině jsme špatně vyhodnotili olomoucké přečíslení a v oslabení se nám pak po několika odrazech dostal puk až na volného hráče před brankou. Hráli jsme dnes solidně, ale trápíme se v zakončení. Musíme naši hru zjednodušit. Nezbývá mi nic jiného než pogratulovat soupeři."

HC Olomouc - BK Mladá Boleslav 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 32. Plášek (Navrátil, Strapáč), 39. Orsava (Nahodil, J. Knotek). Rozhodčí: Mrkva, Obadal - Axman, Synek. Vyloučení: 7:4, navíc Švrček - Fořt 5 min. Využití: 1:0. Diváci: 4005.

Olomouc: Konrád - Rutar, Ondrušek, Mareš, Rašner, Řezníček, Švrček - Orsava, J. Knotek, Bambula - Olesz, Nahodil, Kusko - Navrátil, Strapáč, Plášek - Handl, Anděl, Ministr. Trenér: Tomajko.

Mladá Boleslav: Krošelj - R. Jeřábek, Pýcha, Bernad, Jánošík, Křepelka, Lintuniemi, Štich - Šťastný, Lantoši, Lunter - P. Kousal, O. Najman, Kantner - J. Stránský, Fořt, Eberle - M. Beránek, Závora, Šmerha. Trenér: Čihák.