Olomouc i díky dvěma gólům Knotka zdolala Pardubice

Olomouc - Olomoučtí hokejisté zvítězili ve 3. extraligovém kole na svém ledě nad Pardubicemi 3:2. Po vyrovnané první třetině se domácí dostali do vedení ve druhé části, ve třetím dějství náskok udrželi. Dvěma brankami se o tříbodový zisk postaral centr první olomoucké formace Jan Knotek.

Olomouci se vydařil vstup do zápasu a už po odehrání 70 sekund se po rychlém přechodu z pásma prosadil nenápadnou střelou Káňa. Po pěti minutách střílel z dobré pozice Navrátil těsně nad. Ještě před polovinou první třetiny měli brankáři na obou stranách hřiště štěstí, když vyražené puky uvnitř brankoviště nedokázal žádný z hráčů dostat za jejich záda.

Dobrý zákrok si domácí Konrád připsal při pardubickém přečíslení dvou proti jednomu, když chytil střelu zakončujícího Claireauxe. Pardubičtí ale využili další takové přečíslení, v němž se ocitl Tybor s Kousalem. Tybor nedal střelou do horního rohu Konrádovi vůbec šanci zasáhnout.

Na začátku druhé části mohla jít opět do vedení Olomouc. Kantorovi propadl puk za záda, ale obránci Pardubic k dorážce do prázdné branky nikoho nepustili. Hostující brankář musel zasahovat také proti prudké střele Olesze, kterou vyrazil ramenem nad branku. Dynamo znovu zahrozilo při přečíslení dvou proti jednomu: Zeman vzal tentokrát zakončení na sebe a branku těsně minul.

Šest minut před koncem druhé třetiny šla Olomouc opět do vedení zásluhou chytře tečujícího Knotka. Pardubice mohly vzápětí srovnat z přesilové hry, nejblíže tomu byl po střele z levé strany Kaut, domácí brankář Konrád byl však proti. Když už se oba týmy pomalu chystaly do šaten, Vála dvě vteřiny před koncem druhé třetiny trefil střelou od modré čáry tyč Konrádovy branky.

Ke střelám z dobrých pozic se ve třetí třetině dostali domácí Navrátil a Škůrek. Navrátil těsně minul, střelu Škůrka v přesilové hře pokryl Kantor. Olomouc se však i přesto dostala do dvoubrankového vedení. Svoji druhou branku v utkání vstřelil z dorážky při přesilové hře Knotek. O minutu později už mohli domácí vést o tři branky, ale Kucsera nadvakrát Kantora nepřekonal.

Konráda v polovině třetiny podruhé v zápase zachránila branková konstrukce, tentokrát po povedené střele Kauta. Pardubice snížily až šest a půl minuty před koncem, kdy se mezi úspěšné střelce zapsal Holland. Vyrovnat už se však hostům nepodařilo.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Viděli jsme předchozí zápasy Pardubic a věděli jsme, že budou bojovní a budou výborně bruslit. Všechno se to potvrdilo. Navíc kvůli počasí nebyl ani led excelentní, takže jsme se s tím museli vypořádat. Jsme rádi, že jsme si vytvořili náskok. Za stavu 3:1 jsme měli další šance, které jsme neproměnili. Pak jsme zase dostali takový gól z ničeho. Koncovka pak byla hodně nervózní. Jsme rádi, že jsme ji zvládli a udrželi ten těšný náskok."

Michal Mikeska (Pardubice): "Teprve od stavu 3:1 pro domácí jsme začali hrát poměrně solidně. Snížili jsme, ale na víc to bohužel nestačilo. Nad tím, proč jsme měli takový začátek zápasu, teď dumáme. Věděli jsme, co nás čeká, jak jsou domácí houževnatí. Dívali jsme se na předchozí utkání a zkoumali jsme je. Porada proběhla standardní, řekli jsme si, čeho se vyvarovat a co nedělat. Bohužel těch věcí, které nás nevedou k úspěchu, tam bylo více, než jsme potřebovali. Nemůžeme říct, že by se hráči nesnažili, ale ještě neděláme správné věci, které by ve hře měly být vidět. To nás stojí síly, vyloučení a obdržené branky. Ztrácíme síly tam, kde bychom je ztrácet neměli."

HC Olomouc - HC Dynamo Pardubice 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 2. J. Káňa II (Kucsera, Kolouch), 35. J. Knotek (Handl), 44. J. Knotek (Nahodil, Škůrek) - 18. Tybor (R. Kousal, Blümel), 54. Holland (J. Mikuš). Rozhodčí: Pešina, Šindel - Brejcha, Gerát. Vyloučení: 2:4, navíc Švrček (Olomouc) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 1000 (omezený počet).

Olomouc: Konrád - Škůrek, Ondrušek, Valenta, Švrček, Dujsík, Vyrůbalík, A. Rutar - V. Tomeček, J. Knotek, Handl - Kucsera, Kolouch, J. Káňa II - Navrátil, Nahodil, Olesz - Bambula, Gřeš, Burian. Trenéři: Moták a Tomajko.

Pardubice: Kantor - Vála, Nakládal, J. Mikuš, Zacharčuk, J. Kolář, Holland - Blümel, R. Kousal, Tybor - Mandát, Poulíček, Svačina - M. Kaut, Claireaux, T. Zeman - M. Kratochvil, Anděl, M. Machač. Trenér: Razým.