Olomouc i díky dalšímu gólu Krejčího zdolala Vary v prodloužení

Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili v duelu 5. extraligového kola Karlovy Vary 3:2 v prodloužení. Opět se na tom gólově podílel hvězdný útočník David Krejčí. Hanáci nad Karlovými Vary vedli ještě po dvou třetinách 2:0, rozhodující branku však vstřelil až 20 sekund před koncem prodloužení Petr Kolouch.

První šanci měl Kolouch, jehož střelu z mezikruží vyrazil Novotný betonem. Vzápětí už ale hostující brankář inkasoval, když po hezké individuální akci a střele ze středu hřiště zaznamenal pátou branku ve čtvrtém zápase za Olomouc Krejčí.

Karlovarští sice poté měli mírný tlak a drželi se v útočném pásmu, jenže inkasovali z rychlého kontru. V samostatném úniku uspěl se střelou do horního růžku Káňa. Olomouc poté mohla skórovat ještě dvakrát, ale Bambulův pokus proletěl těsně nad brankou a Kolouch z podobné pozice trefil tyčku.

Na začátku druhé části se před branku natlačil olomoucký Kunc, Novotný však sklapl betony včas. Dujsíkova střela z první vzápětí proletěla nad. Během přesilové hry zahrozili také hosté, Rachůnkovu střelu ukryl Lukáš v lapačce. Další dvě rány domácích skončily stejným výsledkem, nejdříve trefil boční síťku Klimek, poté i Navrátil.

Aktivní Olomouc si vytvořila velký počet šancí a brankou mohla skončit také Kolouchova dorážka, která trefila Novotného do hrudi. Úspěchem neskončily ani pokusy Dujsíka, Navrátila a Káni, všem třem připravil pozici na střelu Krejčí. Ukázkový zákrok vyrážečkou pak předvedl Novotný při přečíslení dvou proti jednomu, po kterém zakončoval do odkryté branky Strapáč.

Na začátku třetí třetiny se Karlovým Varům podařilo po chybě domácích v rozehrávce snížit. Puk se dostal před branku na osamoceného Vondráčka a hostující kapitán přehodil puk přes beton olomouckého brankáře.

Díky zlepšené hře se hosté navíc v polovině třetí třetiny dočkali vyrovnání. Flek dostal na pravé straně dostatek času hned ke dvěma střelám, tu první Lukáš ještě pokryl, na dorážku už byl ale krátký. Obrat mohl dokonat Beránek, jehož střela proletěla jen těsně nad domácí brankou.

Stejně dopadla také zacloněná střela olomouckého Černého od modré čáry. Šanci rozhodnout měl v přesilové hře Knotek, k jeho smůle trefil jen břevno Novotného branky. Z následného protiútoku mohl zakončovat Beránek, ale Lukáš s Ondruškem mu šanci zakončit vzali.

V prodloužení měl velkou šanci Švrček, jehož střela skončila na tyči hostující branky. Novotný pak vychytal také Krejčího a Lukáš uspěl při zakončení Beránka. O vítězi zápasu pak 20 vteřin před koncem prodloužení rozhodl střelou z mezikruží olomoucký Kolouch.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Mé pocity jsou smíšené. Mám radost z toho, že jsme hráli dvě třetiny výborně; měli jsme výborný pohyb a hráli jsme také výborně do obrany. Měli jsme obavu z rychlonohých hráčů Karlových Varů, ale zvládli jsme to dvě třetiny skvěle. Měli jsme spoustu možná až vyložených šancí, bohužel jsme po dvou třetinách náskok nenavýšili. Třetí třetina byla z naší strany ustrašená a bohužel jsme dvakrát inkasovali. Myslím, že zisk druhého bodu je ale zasloužený. Dívat se na Davida Krejčího, to je hokejová krása. Ostatní hráči si díky němu začali více věřit a hrají také dobře. Dobře bruslíme a přihráváme, chybí nám pouze lepší zakončení."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Dnešní utkání pro nás bylo velmi těžké, domácí hráli výborně. Začali ve výborném pohybu a zaslouženě šli do dvoubrankového vedení. Nás udržel ve hře brankář Filip Novotný, jen díky němu nebyl náskok domácích po dvou třetinách větší. Po první třetině jsme trochu zvýšili v kabině hlas, protože jsme se potřebovali probrat. Po druhé třetině jsme na hráče apelovali, aby zápas ještě nevzdávali. Jsem rád, že to nezabalili, bojovali a našli cestu, jak se vrátit do utkání. Po tom průběhu je pro nás bod zlatý a jsme za něj rádi. I když se nám to nepodařilo dotáhnout až k nájezdům, hráči si zaslouží za bojovnost pochvalu."