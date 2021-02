Olomouc hrála s Bohemians 0:0 a podeváté v sezoně remizovala

Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 hráli v opatrném utkání 19. kola první ligy s minimem velkých šancí s Olomoucí bez branek. Hanáci potvrdili pozici remízového "krále" nejvyšší soutěže a připsali si už devátý nerozhodný výsledek v tomto ročníku. Pražané nenavázali na předchozí dvě vítězství, ale už počtvrté za sebou neprohráli. Na desátou Sigmu nadále ztrácejí v neúplné tabulce čtyři body.

Domácí kapitán Jindřišek nastoupil k zápasu v den 40. narozenin a se stejným číslem vyběhl na trávník. Na zmrzlém terénu ve slunečném počasí se dlouho hrálo bez šancí. První náznak přišel až ve 37. minutě, kdy hostující Nešpor nabíhal na dlouhý míč, ale včasným vyběhnutím mu slibnou možnost sebral brankář Le Giang.

Větší příležitosti na obou stranách se zrodily až těsně před přestávkou. Nejprve ve 44. minutě po rohu a hlavičce Hůlky zasáhnul u pravé tyči hostující gólman Mandous. Po protiútoku na druhé straně se ocitl osm metrů před brankou v dobré pozici Daněk, ale dezorientován mířil mimo.

V 54. minutě musel střídat domácí Hůlka. Stoper "Klokanů" byl po tvrdé srážce se Zmrzlým značně otřesený a trávník opustil na nosítkách. Pražané měli krátce poté dosud největší šanci, po tvrdém střeleckém pokusu Necida z hranice šestnáctky ale Sigmu podržel Mandous.

V 70. minutě měl již podruhé možnost rozhodnout olomoucký Daněk, ale znovu při střele uprostřed šestnáctky selhal. Na rozdíl od první situace branku trefil, jeho přízemní pokus byl však nedůrazný a domácí gólman ho dokázal zneškodnit. Bohemians ani v druhém utkání této sezony nedokázali proti Hanákům skórovat, v září v Olomouci prohráli 0:3.

Hlasy po utkání:

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "Zápas skončil zaslouženou remízou, ani moc šancí jsme neviděli. Olomouc nás překvapila složením sestavy. Přizpůsobila ji terénu, na kterém se opravdu nedalo kombinovat a byla to tedy spíše válka. Lukáš Hůlka má podle prvních informací lékařů rozbitou bradu a těžký otřes mozku. Další zprávy budeme mít až po vyšetření v nemocnici, kam již odjel."

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Byla to oboustranně spíše kopaná. Nám se těžce skládala sestava, řada hráčů je vykartovaných, a tak šanci dostali mladí. Bylo jasné, že to bude zápas o jedné šanci a tu měl v druhém poločase Daněk. Bylo nám jasné už před zápasem, že na tomto terénu to bude spíše boj. Nedalo se kombinovat a je tedy i otázka, jak by se jiným hráčům tady vůbec dařilo. Ztrácíme nyní jen minimálně na páté místo a pro další vývoj bude klíčové, jak se vyvinou následující dva zápasy."

Bohemians Praha 1905 - Sigma Olomouc 0:0

Rozhodčí: Julínek - Horák, Melichar - Zelinka (video). ŽK: Bederka, Pulkrab - Radek Látal, Zmrzlý, Zifčák. Bez diváků.

Bohemians: Le Giang - Hůlka (54. Bederka), Krch, Jindřišek - Dostál, Ljovin, Květ, Vondra - Hronek - Vaníček (66. Pulkrab), Necid. Trenér: Klusáček.

Olomouc: Mandous - Poulolo, Beneš, Zmrzlý - Radek Látal (80. Zahradníček), Breite, Sladký (89. Slaměna), Daněk, Hála (80. Mihalík) - Chytil, Nešpor (60. Zifčák). Trenér: Radoslav Látal.