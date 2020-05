Olomouc hrála na Slovácku 0:0 a podvanácté v sezoně remizovala

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka na úvod obnovené sezony první ligy po koronavirové pauze remizovali v 25. kole s Olomoucí bez branek. Tým z Uherského Hradiště bodoval počtvrté za sebou a ve nejvyšší soutěži nedostal gól už 398 minut. Sigma potvrdila roli remízového "krále" ligy a připsala si už dvanáctý nerozhodný výsledek v této sezoně.

"Bod je pro nás málo, měli jsme vyhrát," řekl na tiskové konferenci trenér Slovácka Martin Svědík. "Já bod naopak beru," uvedl kouč Sigmy Radoslav Látal. Oba trenéři vzhledem k protikoronavirovým opatřením hovořili k novinářům sami v jinak uzavřeném tiskovém středisku a jejich hlas se zvukově přenášel na tribunu, kdy seděli zástupci médií, kteří mohli klást i otázky.

Utkání se vzhledem k omezenému počtu 300 osob na stadionu odehrávalo v komorní atmosféře. Domácí klub na rozdíl od sobotního úvodního zápasu restartované sezony v Teplicích nepouštěl do reproduktorů žádnou zvukovou kulisu, o to více tak rezonovaly prázdnými ochozy pokyny lídrů obou týmů a občas i trenérů.

"Bylo to takové neosobní, hodně zvláštní," řekl domácí záložník Jan Navrátil. "Hráči si to musí srovnat v hlavách, já se k tomu nechci moc vyjadřovat, už jsem to zažil na Slovensku," podotkl Látal. "Diváci nám chyběli, ale je to pro všechny stejné. Já jsem impulsivní trenér a když slyším při zápase sám sebe, tak není něco v pořádku," dodal Svědík.

Slovácko si v úvodu vytvořilo mírnou převahu, ale nezužitkovalo ji. Do náznaku šancí se párkrát dostal hrotový útočník Jurečka, ale ani jednou z toho nebezpečí pro brankáře Mandouse nehrozilo.

Sigma postupně vyrovnala hru a měla i blíže k vedoucímu gólu. Nejprve v 17. minutě Houska z přímého kopu jen těsně minul horní roh Trmalovy branky a o šest minut později chyběly Julišovi jen centimetry po centru Falty z levé strany. V 35. minutě se na druhé straně po Sadílkově přihrávce dostal po otočce ke střele Jurečka, ale Mandous jeho střelu vyrazil. "Naše koncovka neměla potřebnou kvalitu," posteskl si Svědík.

Ani ve druhé půli se obraz hry nezměnil. Obě mužstva střídala lepší okamžiky s horšími, dlouhá a mimořádná přestávka se na hráčích viditelně projevila.

V 52. minutě si potlesk domácích sponzorů a partnerů, kteří v hledišti doplnili kvótu 300 osob, vysloužil veterán Petržela za střelu bez přípravy, ta ale skončila těsně nad břevnem. Po hodině stejný hráč mířil tvrdě jen do olomouckého gólmana, což signalizovalo zvýšenou útočnou aktivitu Slovácka.

V závěru zápasu Slovácko přece jen více zatlačilo Hanáky před jejich šestnáctku. Ke slibné střelecké pozici se dostal Daníček, ale z 20 metrů pálil těsně vedle. "Z těch šancí ve druhé půli jsme měli něco vytěžit, z toho utkání by nám tři body více slušely," dodal Navrátil.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Zápas lze rozdělit na dva poločasy. První byl vyrovnaný, každý tým měl po jedné dvou šancích, ale my jsme v něm ztráceli hodně míčů, v tom jsme byli nekvalitní. Ve druhé půli se naše hra zlepšila, ale znovu se potvrdila sterilita v koncovce. My se dostaneme do šancí, ale neproměníme je, což nás stálo body. Sigma neměla ve druhém poločase žádnou příležitost. Jeden bod je málo, musíme se z toho oklepat a poučit se z chyb. Další zápasy budou rychle následovat. Co říkám na atmosféru? Diváci nám chyběli, ale je to pro všechny stejné. Já jsem impulzivní trenér a když slyším při zápase sám sebe, tak není něco v pořádku."

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Vezeme plusový bod do tabulky pravdy a z toho pohledu můžeme být spokojeni. V první půli jsme dobře rozehrávali akce, dařila se nám hra dozadu, ale některé příležitosti jsme nedohráli ve finální fázi. Po přestávce už byl náš výkon horší, nepodrželi jsme míč, bylo to nahoru a dolů. K atmosféře se nechci moc vyjadřovat, já jsem fotbal bez diváků zažil na Slovensku. Prázdné tribuny jsou výhodou pro hostující celky, neboť domácím ten kotel chybí víc. Hráči se s tím především musí vyrovnat v hlavě. Dnes se nám to povedlo hlavně směrem dozadu a bod je pro nás dobrý."

1. FC Slovácko - Sigma Olomouc 0:0

Rozhodčí: Klíma - Moláček, Caletka. ŽK: Hofmann, Daníček, Reinberk, Svědík (trenér) - Breite. Bez diváků.

Sestavy:

Slovácko: Trmal - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Daníček, Havlík - Petržela (80. Zahustel), Sadílek, Navrátil (87. Kalabiška) - Jurečka (70. Zajíc). Trenér: Svědík.

Olomouc: Mandous - Sladký, Beneš, Jemelka, Vepřek - Hála (89. Greššák), Houska, Breite, Chytil (71. Zahradníček), Falta (71. Daněk) - Juliš (85. Yunis). Trenér: Radoslav Látal.