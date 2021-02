Olomouc fantastickým závěrem otočila zápas proti Karlovým Varům

Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili v souboji 49. kola extraligy Karlovy Vary 4:3 v prodloužení. Hanáci prohrávali 0:2 a ještě v 59. minutě 1:3, ale při power play se jim podařilo vyrovnat, když se v závěrečných 80 sekundách prosadili Lukáš Nahodil a Rostislav Olesz. V prodloužení pak rozhodl o osudu zápasu v čase 60:58 Petr Strapáč. Nahodil si vedle gólu připsal i dvě nahrávky.

Karlovarští se dostali do vedení už po 37 sekundách zásluhou Fleka, který využil dobrého Beránkova napadání a přihrávky Mikúše zpoza branky a z bezprostřední blízkosti překonal Konráda. O chvíli později střílel z dobré pozice hostující Vondráček těsně vedle a domácí Handl nevyužil odrazu od mantinelu, protože Novotný se stačil do branky vrátit včas. Slibnou šanci k vyrovnání nevyužil ani olomoucký Burian.

Domácí si poté vytvořili dva velké závary před karlovarskou brankou, ale Novotný v obou případech udržel puk před brankovou čárou. Na druhé straně zakončoval zblízka Černoch, Konrád tentokrát dobře zasáhl. Olomoučtí zahrozili ještě v přesilové hře, ale Knotek tečoval Káňovu přihrávku nad branku.

Karlovým Varům se povedl i vstup do druhé třetiny. Konrád vyrazil Černochovu střelu jen ke Kohoutovi, který dorazil puk do sítě a zvýšil hostující vedení. Šanci přidat další gól nevyužil Mikúš, který se místo střely pokusil o kličku, proti níž zasáhli olomoučtí obránci. Mrzet ho to mohlo o to víc, že se o malou chvíli později ujala nenápadná střela Dujsíka z úhlu a Olomouc se dotáhla na rozdíl jediné branky.

Podobně zakončoval o malou chvíli později také Knotek, hostující brankář tentokrát zasáhl lépe. Vzápětí si nebezpečnou dorážku připsal hostující Redlich, Konrád zasáhl vyrážečkou. Stejným způsobem zakročil také karlovarský brankář Novotný proti pokusu Nahodila.

Na začátku třetí třetiny se obtočil kolem Novotného branky Burian a natřikrát se pokoušel dostat puk za hostujícího brankáře, ten však odolal. Do dvoubrankového vedení však zásluhou nahození Šenkeříka a povedené teči Kohouta v přesilové hře odskočili znovu hosté. V závěru další přesilovky střílel z dobré pozice Koblasa, jenže trefil jen střed branky a hruď připraveného Konráda. Tvrdou ránu na domácího brankáře vyslal také Šenkeřík, Konrád ji s vypětím všech sil udržel ve výstroji.

Olomoucká šance na snížení přišla v přesilové hře, obě Káňovy střely ale dokázal Novotný pokrýt. Olomouci však skvěle vyšla hra bez brankáře, ve které vstřelila hned dva góly a srovnala. Na konci první olomoucké akce se ocitl Nahodil, který překonal Novotného z bezprostřední blízkosti. Pouhých 22 vteřin před koncem třetí třetiny srovnal stav Olesz.

Olomoucký obrat pak v končící první minutě prodloužení dokonal povedenou střelou z pravého kruhu Strapáč. I přes výhru se však Olomouc nikam posunout nemůže a skončí bez ohledu na další výsledky na dvanácté - poslední postupové - příčce. Karlovarští si naopak zkomplikovali boj o co nejvýhodnější pozice v předkole play off.

HC Olomouc - HC Energie Karlovy Vary 4:3 v prodl. (0:1, 1:1, 2:1 - 1:0)

Branka a nahrávky: 29. Dujsík (J. Káňa II, Nahodil), 59. Nahodil (Olesz, Ostřížek), 60. Olesz (Ostřížek, Nahodil), 61. Strapáč (Kolouch, J. Káňa II) - 1. Flek (T. Mikúš, O. Beránek), 23. Kohout (Černoch, Koblasa), 45. Kohout (Šenkeřík, Flek). Rozhodčí: Mrkva, Veselý - Lučan, Kis. Vyloučení: 6:5. Využití: 0:1. Bez diváků.

Sestavy:

Olomouc: Konrád - A. Rutar, Ondrušek, Valenta, Švrček, Dujsík, Vyrůbalík - Kunc, Nahodil, J. Káňa II - Olesz, Kolouch, Strapáč - Navrátil, J. Knotek, Ostřížek - Bambula, Handl, Burian - Gřeš. Trenéři: Moták a Tomajko.

Karlovy Vary: F. Novotný - Šenkeřík, Weinhold, Plutnar, D. Mikyska, Pulpán, L. Zábranský ml., Kowalczyk - Flek, T. Mikúš, O. Beránek - Kulich, Vildumetz, Osmík - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, Redlich. Trenér: Pešout.