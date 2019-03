Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili v 50. kole extraligy Pardubice těsně 3:2. Hanáci prohrávali 1:2, v 50. minutě ale dokonal obrat Jan Švrček a domácí tak udrželi šesté místo, které zaručuje přímý postup do čtvrtfinále play off. Zatímco Olomoučtí vyhráli pošesté za sebou, Dynamo ztratilo sedmé utkání v řadě.

Utkání začalo vyrovnaným hokejem bez velkých šancí. Do první vážnější příležitosti se dostal osamocený Jergl, kterého ale hostující gólman Klouček vychytal. To se mu však už nepovedlo o malou chvíli později, kdy si Irgl nabruslil na střed hřiště a nechytatelnou střelou otevřel skóre. Pardubičtí vyrovnali ve své třetí přesilové hře v první části hry. Zda puk z hole Poulíčka opravdu překročil brankovou čáru musel sice překontrolovat videorozhodčí, ale po rychlém telefonátu byla branka uznána.

Ve druhé třetině již museli být oba brankáři ve střehu více. Domácí Lukáš inkasoval při vlastní přesilovce, když Hovorka využil nepřesné rozehrávky Hanáků, sám sice při zakončení ještě neuspěl, puk do sítě ale dopravil dorážející Rolinek. Klouček v druhé části hry vyřešil většinu nebezpečných situací, včetně na sebe navazujících střel Ondruška a Holce i následného závaru před brankou.

Skórovat v oslabení se však povedlo také domácím. Nahodil vybojoval puk v útočném pásmu, předal ho Ondruškovi, který jej nadvakrát poslal za Kloučkova záda.

Ve třetí třetině se dostal ke třem dobrým střelám po sobě olomoucký Strapáč, Klouček však pokaždé dokázal zasáhnout. Prostřelil ho až po spolupráci dvou obránců Švrčka se Škůrkem prvně jmenovaný. Pojišťovací branku měl na holi Irgl, jenže Klouček jeho střelu do odkryté branky zázračně vytáhl nad. Výsledek 3:2 už se nezměnil.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Pro nás to bylo těžké utkání. Pardubice hrály dobře v obraně, kde jsme se těžko prosazovali v soubojích. Opravdu to bylo hodně kondičně náročné utkání. Pardubice sice mají sérii prohraných zápasů, ale dnes bojovaly do konce. Vážíme si třech bodů, protože jsme si je museli horko těžko vybojovat. S výkony Ondruška můžeme být spokojení. S Kubou Galvasem jsou to naši nejproduktivnější beci. Honza Švrček je naopak defenzivním typem beka, v obranném pásmu hraje výborně. Tvrdí tam muziku, vyhrává souboje a dnes to korunoval vítězným gólem, to je od něj něco navíc. Je to jeho první branka v sezoně, takže jsme rádi, že se trefil."

Ladislav Lubina (Pardubice): "Nebudu říkat, že to bylo těžké utkání, protože pro nás jsou všechna těžká. Přijeli jsme do Olomouce s pozměněnou taktikou a sestavou. Dali jsme příležitost našim juniorům. Je velká škoda, že jsme za stavu 2:1 pro nás udělali dvě chyby, za které jsme zaplatili gólem. Také jsme se mohli na konci o body více poprat, udrželi jsme se sice ve třetině, ale nebyly tam žádné nebezpečné střely. Nevidím to ale úplně negativně. Dnes jsme se domluvili, že budeme hrát trochu jinak než doposud a hráči měli snahu úkoly plnit. Myslím, že se jim to i dařilo a je škoda pro hráčské sebevědomí, že jsme nedokázali uhrát lepší výsledek, po kterém jsme sahali. V útočné fázi máme ale ještě na čem pracovat."

HC Olomouc - HC Dynamo Pardubice 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 14. Irgl (Švrček, Strapáč), 35. Ondrušek (Nahodil), 50. Švrček (Škůrek) - 19. Poulíček (Horký, Machala), 27. Rolinek (Hovorka). Rozhodčí: R. Svoboda, M. Sýkora - D. Jelínek, Brejcha. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. V oslabení: 1:1. Diváci: 4071.

Sestavy:

Olomouc: Lukáš - Škůrek, Vyrůbalík, Dujsík, Švrček, L. Rutar, Ondrušek - Jergl, J. Knotek, Ostřížek - Irgl, Strapáč, Burian - Skladaný, Nahodil, Laš - V. Tomeček, Kolouch, J. Káňa - od 21. navíc Holec. Trenéři: Tomajko a Moták.

Pardubice: M. Klouček - Nedbal, J. Mikuš, Porseland, Děrvuk, Holland, Budík - P. Sýkora, Dušek, M. Kratochvil - Hovorka, Marosz, Rolinek - Horký, Poulíček, Machala - Matýs, Koffer, Pochobradský. Trenéři: Lubina a Čáslava.