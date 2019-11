Olomouc doma opět prohrála, Liberec rozhodl v poslední minutě

Olomouc - Hokejisté Liberce vyhráli ve 21. kole extraligy v Olomouci 3:1, když o zisku tří bodů rozhodli v samotném závěru. Vítězný gól vstřelil v čase 59:04 Lukáš Krenželok, třetí branku hosté přidali při následné power play domácích. Severočeši si tak připsali sedmou výhru v řadě, Hanáci prohráli osmé domácí utkání za sebou a jsou v této statistice nejhorším týmem soutěže.

Oba týmy začaly opatrně a diváci viděli jen minimum šancí. Do první větší příležitosti se dostal Liberec až ve 13. minutě a hned vstřelil branku. Po Maroszově nahození se puk odrazil k Lencovi, který překonal Lukáše. Olomouc hrála během první třetiny tři přesilové hry, ani jednu však nevyužila. Do dobré střelecké pozice se během jedné z nich dostal Irgl, ale jeho pokud stihli hosté včas zablokovat.

Využít přesilovku se Olomouci povedlo až na začátku druhé části. Škůrkovo nahození od modré čáry skončilo bez teče až za Hrachovinou. Vrátit Liberci vedení zpět mohl Hudáček, brankář Lukáš ho však vychytal. Ještě lepší zákrok si pak připsal v přesilové hře, kdy betonem vykopl nebezpečně tečovaný puk.

Dobrým zákrokem se prezentoval také hostující brankář Hrachovina, který kryl lapačkou střelu Irgla. Stejně si pak vedl také při olomouckém přečíslení tří proti dvěma, které zakončoval Skladaný.

Olomouc sehrála dobrou přesilovou hru také na začátku třetí třetiny. Hrachovina si ale dvě nebezpečné střely z levé strany pohlídal a zasáhl betonem. Na opačné straně se ke dvěma střelám dostal Birner, Lukáš proti němu nadvakrát zasáhl.

Když už se zdálo, že utkání dospěje do prodloužení, dostal se ke střele ze středu hřiště Krenželok a poslal puk mezi Lukášovými betony do sítě. Gólovou pojistku hostů pak ještě při olomoucké hře bez brankáře přidal díky šťastnému odrazu puku Jelínek.

Hlasy po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Pro nás je to dnes krutá porážka. Za stavu 1:1 jsme v poslední minutě dostali na 1:2. Dnes nemůžeme hráčům vytknout bojovnost ani snahu. Za snahu si myslím, že jsme si bod zasloužili. Je to škoda. Pokud ale budeme pokračovat v takových výkonech, tak to určitě zvedneme a dočkáme se nějakého bodového zisku také doma. Domácí zápasy bez výhry na každého dolehnout a hráči byli nervózní. Poslední přesilová hra je asi jediná věc, kterou jim dnes můžeme vytknout. Mělo to být zkrátka 1:1 v základní části. I když je to stejný výsledek jako s Kladnem, tak hra dnes byla diametrálně odlišná."

Patrik Augusta (Liberec): "Odehráli jsme velice těžké a urputné utkání s velkým množstvím osobních soubojů. Soupeř hrál dobře v obraně a nepouštěl nás do předbrankového prostoru. Ze tří třetin jsme byli dvě, první a třetí, lepší a zasloužili jsme si vyhrát. Na prodloužení jsme nemysleli, třetí třetinu jsme byli aktivnější a pár šancí jsme tam měli. Gól byl sice malinko šťastnější, ale myslím, že jsme si ho zasloužili. Tlak na nás teď není, každý chce vyhrávat. Kdybychom sedmkrát prohráli, asi by na nás ten tlak byl větší. Kluci teď pracují velice dobře a každá z výher byla zasloužená a podložená tvrdou prací."