Olomouc dokázala otočit zápas v Plzni, v nastavení rozhodl Valský

Plzeň - Hokejisté Olomouce vyhráli ve 26. kole extraligy na ledě Plzně 2:1 v prodloužení a oplatili svému soupeři stejný výsledek z předchozího vzájemného zápasu. Až do 49. minuty se hrálo bez branek, poté se prosadil podesáté v sezoně kapitán domácích Milan Gulaš. Hosté však v 55. minutě dokázali díky trefě Petra Koloucha vyrovnat a bonusový druhý bod jim v čase 62:19 zajistil Jakub Valský.

Plzeň tak ukončila čtyřzápasovou sérii výher po teprve druhé porážce na vlastním stadionu v sezoně. Olomouc vyhrála teprve potřetí z posledních devíti zápasů. V útoku Indiánů debutovali v extralize sedmnáctiletý Jan Slanina a o rok starší Vojtěch Šuhaj. V dresu Hanáků se dočkal prvního startu v nejvyšší soutěži obránce Lukáš Mareš, který jim vypomáhá z prvoligové Jihlavy.

Oba týmy se potýkají s řadou absencí, což dokumentovalo dění v první třetině. Domácí i hosté promarnili shodně dvě přesilové hry. Aktivnější směrem dopředu byli Indiáni. Po Kodýtkově akci však ztroskotal dorážející Straka na Lukášovi. Olomoucký gólman se předvedl také v 18. minutě, kdy vkleče nedovolil skórovat zblízka zakončujícímu Vráblíkovi.

Po pauze domácí přidali a Kohouti jen díky Lukášovi přečkali střelu Poura, kterému při přečíslení dvou na jednoho ideálně přihrál Kantner. Ve 27. minutě osamocený Kodýtek napálil z pravého kruhu brankovou konstrukci. Následně musel konečně pořádně zasahovat i Frodl, strážce plzeňského brankoviště ranou švihem neprostřelil mladý útočník Tomajko. Poté vrcholil nápor Indiánů, během přesilovky ve 34. minutě ale po výjezdu Gulaše před branku ztroskotal v dobré pozici na Lukášovi Suchý.

Tlak domácích pokračoval také ve třetí dvacetiminutovce. Na nebezpečné pokusy Suchého, Kantnera a Poura nedokázali hosté odpovědět při vyloučení Stříteského a ve 49. minutě udeřilo na druhé straně. Po přesné přihrávce Langa z levé strany zaznamenal pohodlně Gulaš vedoucí gól.

V 53. minutě zahrozil z akce dvou na jednoho ranou švihem Olesz a záhy mohl po přihrávce Kracíka z mezikruží rozhodnout Stříteský. Šanci neproměnil a naopak v 55. minutě tečí Dujsíkova nahození vyrovnal Kolouch na 1:1. Stejného střelce v další příležitosti vychytal Frodl a prodlužovalo se. V 63. minutě napálil nejprve Ondrušek horní tyč a Valský pohotovou dorážkou rozhodl.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Klasický zápas s Olomoucí. Nebyl moc hezký na koukání. První třetinu jsme hráli špatně s pukem. Bylo to nekoukatelné. Pak se náš výkon zlepšoval. Ve třetí třetině jsme šli do vedení. Tam to pak chtělo jít do vícebrankového náskoku. Pak si myslím, že bychom ten zápas vyhráli. Dostali jsme nešťastný gól na 1:1 a prodlužovalo se. To už nechci hodnotit. Propásli jsme první dvě přesilovky. Měli jsme víc střílet. Pak už nebyly sehrané špatně. Už jsme měli gólové šance, ale neproměnili jsme je. Dnes jsme si tím nepomohli, v takovém úporném zápase je to škoda."

Zdeněk Moták (Olomouc): "Je to výhra ubojovaná a umlácená. Byla tam obětavost, jak je naším dobrým zvykem. Vzali jsme si zpět to, co jme dali domácím u nás. Vývoj byl dnes trochu jiný. Přijeli jsme v nedobrém rozpoložení. Bojovností, nasazením a všemi atributy, které olomoucký hokej zdobí, jsme tady získali dva body. Jsme šťastný a klukům děkuji. Pro nás krásná práce. Snažili jsme se hrát poctivě do obrany celých šedesát minut a vyrážet do nebezpečných kontrů. To se nám dařilo, trochu jsme měli problémy ve třetí třetině. Skvělé bylo, že jsme dokázali odpovědět na vedoucí gól domácích. Výborně zachytal Honza Lukáš, musím ho pochválit. Měli jsme spoustu zblokovaných střel, obranná práce byla dnes výborná."

HC Škoda Plzeň - HC Olomouc 1:2 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 49. Gulaš (V. Lang, F. Suchý) - 55. Kolouch (Dujsík), 63. Valský (Ondrušek). Rozhodčí: Pražák, Veselý - Malý, Pešek. Vyloučení: 4:5. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy:

Plzeň: Frodl - L. Kaňák, Čerešňák, Budík, Stříteský, Vráblík, Kvasnička, V. Lang - Gulaš, Kracík, F. Suchý - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Kantner, Rob, Pour - Šuhaj, Stach, Slanina. Trenér: Čihák.

Olomouc: Lukáš - Škůrek, Švrček, Dujsík, Valenta, L. Mareš, Ondrušek - V. Tomeček, J. Knotek, Burian - Kucsera, Kolouch, Bambula - Valský, Nahodil, Olesz - Gřeš, Kusko, M. Tomajko. Trenéři: Moták a J. Tomajko.