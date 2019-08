Olomouc díky Plškovi zvítězila v Liberci 1:0

Liberec - Fotbalisté Olomouce překvapivě zvítězili ve čtvrtém kole první ligy v Liberce 1:0. V 39. minutě rozhodl Jakub Plšek, který se prosadil při svém 100. startu v nejvyšší soutěži. Sigma vyhrála v lize v Liberci poprvé po sedmi zápasech a připsala si druhé vítězství v sezoně. Slovan naopak potřetí za sebou prohrál a má jen tři body. Doma Severočeši z posledních čtyř utkání uhráli jediný bod.

Oba týmy měly po prvních třech kolech jen tři body a zápas tak začal v opatrném duchu. Mírně aktivnější byla v úvodu překvapivě Olomouc. Jako první zahrozil hostující Yunis, který ale v akrobatické pozici trefil jen střed branky, kde stál gólman Nguyen.

Slovan postupem první půle přidal a ve 34. minutě měl první velkou šanci. Po brejku se dostal do úniku Potočný, ale tísněn obráncem zamířil kousek vedle.

Ve chvíli, kdy domácí získávali převahu, udeřila Sigma. Pilař poslal z pravé strany centr na hranici malého vápna a nabíhající Plšek umístil míč do sítě.

Po přestávce se Liberec tlačil za vyrovnáním, do šancí se ovšem domácím složitě. V 55. minutě hlavičkoval Karafiát vedle. Naopak Hanáci mohli několikrát pojistit své vedení. Hlavičkující Yunis v 58. minutě minul, chvíli nato domácí brankář Nguyen vyrazil střelu bývalého libereckého hráče Kerbra a poté svůj celek podržel i proti Faltově střele.

Slovan si vynutil závěrečný nápor a nakonec neměl daleko k vyrovnání. Střídající Pešek v 86. minutě po centru trefil břevno a pak marně reklamoval, že balon po odrazu přešel brankovou čáru. Hanáci v nastavení už první venkovní body v sezoně udrželi a jejich trenér Radoslav Látal mohl slavit vítězství v souboji se svým bývalým spolupracovníkem v Trnavě a nyní libereckým koučem Pavlem Hoftychem.

Hlasy po utkání:

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Do zápasu jsme opět nevstoupili dobře, tak jako v utkání se Zlínem. Nad tím se musíme zamyslet, protože v kabině vypadáme nabuzení, ale potom to na hřišti nedokážeme ukázat. Po úvodní pološanci Olomouce jsme měli tři příležitosti, hlavně po straně Potočného. Z dobrých situací jsme nedokázali dát branku. Soupeř nás potrestal z Marovy riskantní přihrávky, z rychlého brejku anglickým centrem. Pak jsme se snažili ve druhém poločase s tím utkáním něco udělat - vyrovnat, otočit zápas. Měli jsme tam i nějaké možnosti a podle informací, které mám, jsme tam dali regulérní branku. Bohužel jsme to nedokázali vyrovnat, hráči to odmakali a nechali na hřišti srdce. Ve druhém poločase jsme měli velký tlak, ale branky se nám dát nepodařilo."

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Jsme šťastní za tři body. Hlavně kvůli našemu těžkému úvodu jsou to pro nás zlaté body. Samozřejmě liga bude trvat ještě dlouho, právě proto je to pro nás takové povzbuzení a nabuzení mančaftu. Jsme za to velice rádi. Neříkám, že jsme byli lepší, ale podařilo se nám vstřelit branku. Posledních pět minut prvního poločasu jsme prospali a Liberec se dostával do šancí. Ale to jsme přestáli. V kabině jsme si řekli, že musíme vydržet ve druhém poločase 15 minut, že ten zápas bude vyhrocený, domácí do nás budou šlapat a do konce zápasu to bude o vyhrávání soubojů. Trošku se štěstím se nám to podařilo až do konce udržet a jsme za to velice rádi."

Slovan Liberec - Sigma Olomouc 0:1 (0:1)

Branka: 39. Plšek. Rozhodčí: Houdek - Hrabovský, Vlček. ŽK: Breite, Mara, Kuchta, Potočný, Hoftych (trenér), Medynský (asistent trenéra) - Kerbr, Sladký, Reichl. Diváci: 3942.

Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Malinský (70. Pešek), Breite, Oscar, Mara (59. Alibekov), Potočný - Musa (52. Kuchta). Trenér: Hoftych.

Olomouc: Reichl - Sladký, Beneš, Jemelka, Kerbr (81. Texl) - Pilař (87. Radek Látal), Plšek, Greššák (18. Zmrzlý), Houska, Falta - Yunis. Trenér: Radoslav Látal.