Olomouc chystá zápas století a v lize chce být v klidu

Olomouc - S novým trenérem Radoslavem Látalem vstupují do sezony fotbalisté Sigmy Olomouc. Cíl pro prvoligový ročník mají na Hané vytyčený čtyřmi slovy - klid ve středu tabulky. Nejvýznamnější hráčskou změnou je odchod Lukáše Kalvacha do Plzně, v záloze by ho měl nahradit Slovák Lukáš Greššák.

Klub dnes vpodvečer uspořádal veřejnou tiskovou konferenci na Horním náměstí v centru města, kde mimo jiné představil nové dresy pro sezonu a ocenil juniorský tým, který vyhrál poslední ročník Juniorské ligy. "Vycházíme z uplynulého ročníku, kdy jsme hráli ve skupině o Evropskou ligu. Byla tam šance na poháry a zároveň jsme neměli obavy o sestup. Takové cíle máme i nyní," řekl sportovní manažer klubu Ladislav Minář.

Látal zažil v Olomouci slavnou éru na začátku devadesátých let, s německým Schalke 04 pak vyhrál Pohár UEFA, je vicemistrem Evropy z roku 1996. Kromě českých týmů trénoval také na Slovensku a v Polsku, nyní poprvé stojí na lavičce Sigmy.

Látal nahradil Václava Jílka, který po čtyřech letech na Hané odešel do Sparty. Po změně trenéra lze v nové sezoně očekávat i změnu herního stylu s větším důrazem na agresivitu, kondici a jednoduchost. "Po kondiční stránce jsme na ligu dobře připraveni, chceme hrát silový a rychlý fotbal, který by se líbil divákům," řekl Látal.

Kádr doznal minimálních změn. Nováčky jsou slovenský záložník Greššák a obránce Milan Kerbr. "Chceme ještě získat dva hráče, středního záložníka a hrotového útočníka," uvedl Minář.

Klub letos oslaví 100 let od založení, součástí oslav bude tzv. Zápas století. Základní rysy projektu představil novinářům i fanouškům David Rozehnal, další z odchovanců Sigmy, kteří proslavili klub v zahraničí. "V neděli 8. září se střetnou tým legend Sigmy proti výběru reprezentantů éry Karla Brücknera," řekl Rozehnal s tím, že to vlastně bude první dárek Brücknerovi k podzimním osmdesátinám.

V týmu domácích legend se představí mj. Vaniak, Přibyl, Mucha, Kotůlek, Machala, Maroši, Drulák, Lauda a další. V týmu bývalých reprezentantů přislíbili účast téměř všichni, tedy Čech, Nedvěd, Ujfaluši a další.

Sigma odehrála v přípravě na sezonu sedm utkání s bilancí 3-1-3. Ligovou soutěž zahájí o víkendu na stadionu Viktorie Plzeň.