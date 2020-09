Olomouc chce v extralize minimálně zopakovat minulé sezony

Olomouc - Hokejisté Olomouce chtějí v extralize minimálně zopakovat umístění z předešlých tří sezon, kdy pokaždé postoupili do play off. Po dvou čtvrtfinálových účastech skončili v minulém nedohraném ročníku v předkole za nerozhodného stavu se Zlínem 1:1 na zápasy.

Fotogalerie

"Nová sezona bude asi taky taková atypická, ale nedá se nic dělat. Extraliga začíná v pátek a my budeme chtít uspět minimálně stejně jako v předchozích sezonách a možná se ještě trošku zlepšit," řekl na tiskové konferenci jednatel a trenér Olomouce Jan Tomajko.

Z týmu odešel kanonýr Zbyněk Irgl (Vítkovice) i další útočníci Pavel Musil (Plzeň), František Skladaný (Trenčín), Marek Laš (konec kariéry) a obránce Jan Jaroměřský (Třinec). Posilami jsou v ofenzivě Lukáš Kucsera (Kometa Brno), Jan Bambula (Havířov), Tomáš Gřeš (Poruba) a Jakub Navrátil (Přerov).

"Odešli starší a zkušení hráči, které nahradili mladší a doufáme, že perspektivní hráči, kteří by měli zacelit ty díry. Doufám, že rozdíl mezi juniorskou a první ligou překlenou. Ze zkušených hráčů přišel Lukáš Kucsera," uvedl druhý z trenérské dvojice Zdeněk Moták.

Do sezony vstoupí Olomouc bez dlouhodobě zraněných Lukáše Klimka a Petra Strapáče. "To jsou velké ztráty, nicméně doufáme, že nastoupivší po nich budou alespoň vyrovnaní. Myslím, že se srovnáme s tím, že nebudeme úplně kompletní," doplnil Moták.

Kapitán Martin Vyrůbalík doufá, že se soutěž dohraje. "Jak pro klub, tak i pro hráče to byl nešťastný konec minulé sezony. Přípravné období bylo zvláštní, byla tam lehká nervozita mezi hráči, hlavně kvůli tomu, jak to bude. Jestli se vůbec začne a tak. Teď máme pár dní do začátku ligy, celkem se to ustálilo a myslím si, že i hráči se začali víc soustředit a jsou natěšení," prohlásil devětatřicetiletý bek.

V přípravě sehráli Hanáci osm zápasů včetně šesti duelů v Poháru Generali České pojišťovny, tři vyhráli v základní hrací době, jeden v prodloužení, jeden skončil remízou a tři prohráli. "V přípravě jsme dávali celkem hodně gólů, takže snad si to přeneseme i do extraligy. Samozřejmě příprava je něco jiného, ale chceme dávat góly. Musíme se zlepšit hlavně v přesilovkách, které nám loni nešly," uvedl Tomajko.

Olomoucký stadion pro 5500 fanoušků se může pro extraligu při současných opatřeních zaplnit z více než poloviny. "Pokud se něco nezmění, tak by se kapacita měla pohybovat kolem 3000 diváků na utkání. Jedna věc je finanční ztráta, ale i pro hráče je to takové minimálně smutné hrát zápas před prázdným hledištěm. Snažíme se ztráty spojené s dobou minimalizovat. Doufám, že se nám to podaří, ale úbytek je všude," prohlásil generální manažer Erik Fürst.

"Sezona bude specifická. Doufáme, že nás nepotkají nějaké větší problémy, protože ta doba je turbulentní. Mění se často počty diváků, kteří mohou být na tribunách. Doufáme, že tuhle sezonu ustojíme se ctí a že se posuneme zase kousek dál," dodal Fürst.

Nové bílé a červené dresy Olomouce pro sezonu zdobí logo klubu s kohoutem. "Snažili jsme se, aby součástí dresů bylo klubové logo, a taky jsme chtěli zapojit černou barvu, aby to ladilo s přilbami. Pevně věřím, že se v nových dresech bude dařit," uvedl marketingový manažer Simon Vejtasa.