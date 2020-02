Olomouc chce na jaře i bez Plška hrát o pohárové příčky

Olomouc - Jen s minimem změn vstupují do druhé části prvoligové sezony fotbalisté Sigmy Olomouc. Jedinou novou tváří v desátém týmu tabulky je útočník Lukáš Juliš, jenž přišel na hostování ze Sparty a měl by zaplnit místo po odchodu nejlepšího střelce týmu Jakuba Plška do Maďarska. Cílem klubu zůstává hrát do konce jara o poháry.

Sigma ani po dvaceti ligových kolech, ve kterých uhrála deset remíz, nemění své předsezonní cíle. "Chceme hrát tak, abychom do konce sezony byli ve hře o pohárovou Evropu," řekl na tiskové konferenci trenér Radoslav Látal. "Máme tým do skupiny o sedmé až desáté místo, ale hrana na posunutí se výše, či spadnutí níže je velmi tenká," doplnil sportovní manažer Ladislav Minář.

Autor sedmi podzimních ligových gólů Plšek přestoupil do Puskás Akadémie, z Olomouce odešel i mladý obránce David Zima, jenž zamířil do mistrovské Slavie na hostování s opcí. Záložníka Jiřího Texla si vypůjčila Opava, bosenský útočník Ismar Tandir hostuje v Pohronie. Úkolem Juliše bude nahradit dlouhodobě zraněného útočníka Martina Nešpora.

Více než o pohybu v kádru Sigmy se v zimě mluvilo o Václavu Pilařovi. Bývalý reprezentant byl na podzim za kritiku trenéra vyřazen z kádru, ale na začátku zimní přípravy se vrátil. "Pilařovi končí v létě smlouva a vše je otevřené. Může pokračovat u nás, může odejít, zatím nemá cenu něco předjímat," konstatoval Minář. "Zapadl bez problémů, funguje normálně jako každý jiný hráč," uvedl k Pilařovi záložník David Houska.

Olomoučtí z devíti přípravných zápasů šestkrát vyhráli, jednou remizovali a dvakrát prohráli. Na soustředění v Turecku zdolali Hanáci Karabach, Orenburg a Dněpropetrovsk.

"Soustředili jsme se na koncovky utkání, v nichž jsme na podzim často ztráceli body. To se nám celkem povedlo a doufám, že si to přeneseme i do ligy," řekl Látal. Jeho svěřenci vstoupí do ligového jara v sobotu na hřišti jedenáctých Teplic.