Olomouc bodovala v pátém ze šesti zápasů

Olomouc - Hokejisté Olomouc vyhráli v 5. kole extraligy doma nad Pardubicemi 3:1 a bodovali v pátém ze šesti zápasů v sezoně. Vítěznou branku vstřelil ve 28. minutě Zbyněk Irgl a v poslední vteřině utkání pečetil výsledek při power play do prázdné branky Petr Kolouch. Dynamo vyšlo naprázdno ve čtvrtém z pěti duelů v ročníku.

Hanáci se ujali vedení už po 79 vteřinách. Irgl uvolnil rozjetého Strapače, který překonal Štěpánka blafákem do forhendu. Ve čtvrté minutě mohl vyrovnat z úniku Hovorka, ale ztroskotal na Lukášovi. Domácí gólman si poradil i s tečí Harjua. Olomoučtí se ubránili i při Klimkově trestu a potom mohl zvýšit Kolouch.

Ve 14. minutě ještě neuspěl v šanci Harju, ale v pokračující akci se trefil obránce Holland. Vzápětí Dynamo hrozilo i v oslabení při Eklundově trestu. Harju ale brejk nedotáhl, protože mu sebral puk Strapáč a obránce Mikuš minul branku.

V úvodu druhé části skončilo těsně vedle Štěpánkovy branky Vyrůbalíkovo tečované nahození a o chvíli později přečíslení Ostřížka s Klimkem překazil Ivan. V 28. minutě se domácí dočkali opět vedení. Po Strapáčově přihrávce se dostal před Štěpánka Irgl a nadvakrát jej překonal.

Odpovědět mohl Matýs, ale jeho možnost překazil faulem Skladaný. Olomouc se ubránila i při Švrčkově trestu. Machalovi zabránil v zakončení Škůrek a z brejku zahrozili Strapáč s Irglem, který se při přečíslení ke koncovce nedostal, ale prověřil Štěpánka o chvíli později.

Ve 49. minutě se domácí radovali z pojistky vedení, ale gól podle videorozhodčího nepadl. Potom si Štěpánek poradil s tečí Skladaného. Hosté se ubránili při Machačově trestu a v 55. minutě ztroskotal opět Skladaný na pardubickém gólmanovi. V závěru mohl při Švrčkově trestu vyrovnat Mandát, ale zamířil jen do Lukáše. Konečný výsledek stanovil těsně před koncem Kolouch.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Musím poděkovat našim chlapcům, že zvrátili nepříznivý vývoj utkání. V první třetině jsme byli špatní, ač jsme šli do vedení. Řekli jsme si, že takhle hrát nelze, že to není náš výkon a musí to být úplně jiné mužstvo. Od druhé třetiny jsme byli lehce lepší a výkon už měl slušné parametry. Není to ale ještě úplně ono. Nedaří se nám tak, jak bychom chtěli. Doufám, že s přibývajícími utkáními se to bude jenom zlepšovat."

Radek Bělohlav (Pardubice): "První třetinu jsme měli vyhrát o gól nebo o dva. Zápas by se pak vyvíjel jinak. První třetina se nám povedla, ale nejsme schopní dát víc gólu. Naopak ve druhé třetině jsme byli o krok pozadu. Když nezačneme dávat góly, tak si nemůžeme dovolit ten luxus nějaký dostat. Když už jsme si urazili štěstěnu v první třetině, tak vyrovnání nepřišlo ani v power play. Šance tam byly a musíme začít dávat góly, jinak ty zápasy nezačneme vyhrávat."