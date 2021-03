Olomouc a Brno zkusí doma ztížit favoritům cestu za postupem

Praha - Před hokejisty Olomouce a Brna je ve čtvrtfinále play off hokejové extraligy těžký úkol. Před dvěma zápasy na domácím ledě, které jsou na programu ve středu a ve čtvrtek, prohrávají s největšími favority na zisk mistrovského titulu v sérii 0:2. Hanáci navíc dali Spartě v součtu za oba duely v hale vítěze základní části jediný gól a příliš optimismu nemohlo být ani v řadách Komety po dvou debaklech v Třinci pětibrankovým rozdílem.

Olomoučtí v metropoli herně neselhali, jenže Pražané byli na jejich styl hry, s nímž vyřídili v předkole velmi rychle Plzeň, dobře nachystaní. I proto se dvanáctému celku po základní části nepodařilo už téměř 83 minut najít recept na překonání Alexandera Saláka.

"Obranná hra Sparty byla opravdu velice dobrá. Mají to v čele s brankářem dobře postavené, my se budeme snažit soustředit na ty zápasy doma. Hrajeme bojovně, dobře a poctivě, jen ty góly nám tam nepadají. Nezmění se to lusknutím prsty, ale budeme muset vymyslet něco, co by Spartu rozhodilo," plánoval trenér Hanáků Zdeněk Moták.

"Půjdeme do toho naplno s tou naší nepříjemnou hrou. Zkusíme dát první gól a trošku tak dostat Spartu pod tlak. Uvidíme, snad se nám to podaří. Chceme se vrátit zpátky do Prahy a v obou dvou zápasech pro to uděláme maximum," přislíbil brankář Branislav Konrád, který držel výbornými výkony svůj tým ve hře až do konce obou utkání.

Pražané se vypořádali s rolí obrovského favorita série zatím na výbornou. "Olomouc ale hraje výborně, takže i na ty dva zápasy u nich musíme být dobře připravení. Myslím, že obraz hry se až tolik nezmění. Bude to dál boj. Domácí budou urputní, organizovaní v systému, musíme být připravení hned od začátku," řekl trenér Sparty Josef Jandač.

"Každý zápas s Olomoucí je nadoraz a v Olomouci to bude možná ještě těžší. Hřiště tam je větší, což může hrát také roli. Myslím, že ty výsledky budou dál podobné: 2:0, 2:1... Bude to ještě extrémně těžké," odtušil útočník Roman Horák.

Kometa je podruhé v play off v situaci, kdy se vrací domů za nepříznivého stavu 0:2. Z Třince ale přijela s dvěma jasnými porážkami po výkonech, které by v případě opakování vedly bezpochyby ke konci sezony.

V Brně si ale něco takového vůbec nepřipouštějí. "Série je sice 0:2 na zápasy, ale všichni věříme, že bude ještě dlouhá," přál si asistent Jan Zachrla. Ujistil, že nálada v týmu zůstává bojovná. "Jsme odhodlaní s tím výsledkem něco udělat. Máme dostatek zkušených hráčů, aby to zvládli. Potrénovali jsme, zaměřili jsme se však spíše na detaily, nic mimořádného už nevymyslíme," dodal Zachrla.

"Série se stěhuje do Brna za stavu 0:2, ale rozhodně nikdo neskládá zbraně. Takové situace jsme zažili, nic se neděje. Potrénujeme, nachystáme se a hrajeme dál," řekl další člen trenérského štábu Jiří Horáček.

Brňané chtěli ve druhém utkání pod Javorovým napravit porážku 0:5, jenže dopadli velmi podobně a prohráli 2:7. "Nehráli jsme play off hokej, s takovou hrou bychom dostali sedmičku i ve Vítkovicích. Musíme se probrat a doma dvakrát vyhrát, abychom se sem vrátili za nerozhodného stavu," prohlásil útočník Petr Holík s připomínkou soupeře z předkola.

"Pokud budeme hrát i nadále takhle, tak dostaneme ještě dvakrát sedmičku a můžeme skončit. Musíme hrát jinak, takhle to nejde. Je třeba se z toho oklepat a doma začít úplně jinak," dodal Holík.

Stejně jako na Spartě se ani na Třinci nijak negativně nepodepsala delší herní pauza od skončení základní části. "Ale série nekončí. Je to teprve 2:0, v Brně musíme zabrat a potvrdit ty domácí výhry. Nechceme Kometě dávat příležitosti zbytečnými fauly. Ještě na tom zapracujeme, aby to bylo lepší. Speciální týmy jsou rozdílovým faktorem v sérii," konstatoval třinecký kouč Václav Varaďa.

"Nesmíme je podcenit. Brno bude hrát stejně. Bude čekat na přesilovky, které jim ale nedáme. Jsou hodně nepříjemní, snaží se nás dohrávat a vyvést z míry. Tohle si musíme pohlídat. Je potřeba dělat vše pro to, abychom si udrželi chladnou hlavu a nenechali se vyprovokovat," zdůraznil útočník Daniel Kurovský.

Statistické údaje před zápasy čtvrtfinále hokejové extraligy (24. a 25. března): HC Olomouc (po základní části 12.) - HC Sparta Praha (1.). Začátky: středa 16:05 (ČT Sport), čtvrtek 19:00 (O2 TV Sport). Stav série: 0:2. Výsledky zápasů v sérii: 1:3, 0:2. Nejproduktivnější hráči v sérii: Petr Kolouch 2 zápasy/1 bod (1 branka + 0 asistencí) - Vladimír Sobotka 2/4 (2+2). Nejproduktivnější hráči v play off: Lukáš Nahodil 5/4 (1+3) - Vladimír Sobotka 2/4 (2+2). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Jan Káňa II 48/28 (13+15) - Michal Řepík 52/53 (26+27). Statistiky brankářů v sérii: Branislav Konrád průměr 2,07 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 92,98 procenta - Alexander Salák 0,50, 98,28 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů v play off: Branislav Konrád 1,62 a 94,70 - Alexander Salák 0,50, 98,28 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Branislav Konrád 2,62, 91,58 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Lukáš 3,28 a 90,21 - Matěj Machovský 2,26, 91,30 a pětkrát udržel čisté konto, Alexander Salák 1,63, 94,01 a jednou udržel čisté konto, Jakub Neužil 2,27 a 90,00. Zajímavosti: - Sparta útočí na první účast v semifinále od roku 2016, kdy získala stříbro. Hraje už 30. čtvrtfinále v historii, dvacetkrát postoupila. - Olomouc je ve čtvrtfinále pošesté a postoupila z něj jen v roce 1994, kdy získala mistrovský titul. - Olomouc doma prohrála tři z posledních pěti zápasů. - Sparta vyhrála pět z uplynulých šesti zápasů a venku zvítězila šestkrát za sebou. - Pražané v Olomouci vyhráli sedm z posledních devíti zápasů. HC Kometa Brno (9.) - HC Oceláři Třinec (2.). Začátky: středa 19:00 (O2 TV Sport), čtvrtek 17:20 (ČT Sport). Stav série: 0:2. Výsledky zápasů v sérii: 0:5, 2:7. Nejproduktivnější hráči v sérii: Petr Holík 2/2 (1+1) - Erik Hrňa 2/4 (1+3). Nejproduktivnější hráči v play off: Petr Holík, Filip Král oba 7/5 (1+4) - Erik Hrňa 2/4 (1+3). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Peter Mueller 46/64 (29+35) - Martin Růžička 52/63 (19+44). Statistiky brankářů v sérii: Karel Vejmelka 14,75 a 40,00, Lukáš Klimeš 5,00 a 83,93 - Ondřej Kacetl 1,00 a 96,55. Statistiky brankářů v play off: Karel Vejmelka 1,80 a 93,63, Lukáš Klimeš 5,00 a 83,93 - Ondřej Kacetl 1,00 a 96,55. Statistiky brankářů v základní části: Karel Vejmelka 2,79, 91,13 a třikrát udržel čisté konto, Pavel Jekel 3,98 a 92,11, Lukáš Klimeš 2,74, 91,71 a jednou udržel čisté konto - Jakub Štěpánek 2,31, 90,54 a třikrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,45 a 88,76. Zajímavosti: - Třinec hraje s Kometou v play off podruhé. V roce 2018 ve finále vyhráli Brňané 4:1 na zápasy a obhájili titul. - Oceláři, kteří obhajují titul z roku 2019, jsou ve čtvrtfinále podevatenácté, postoupili devětkrát. - Kometa vyhrála oba domácí zápasy v předkole play off proti Vítkovicím 2:1 v prodloužení. - Brňané hráli v samostatné české extralize čtvrtfinále šestkrát a pokaždé postoupili. - Třinec v součtu s koncem základní části vyhrál třikrát za sebou a dvakrát z toho inkasoval. - Oceláři vyhráli všech šest vzájemných duelů v této sezoně. - Obránce Michal Barinka z Komety může sehrát 600. zápas v extralize. - Asistent trenéra Komety Jan Zachrla oslaví ve čtvrtek 48. narozeniny.