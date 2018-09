Praha - Sobotní dohrávka mezi dosud stoprocentně úspěšnými týmy Olomouce a Brna uzavře 3. kolo hokejové extraligy. Hanáci mají zatím nad Kometou navrch, ale jen díky skóre. Při plném bodovém zisku oba celky za předchozí dvě utkání sedmkrát skórovaly, Olomouc dostala tři góly, Brno inkasovalo čtyřikrát. Ačkoliv je Kometa šampionem předchozích dvou sezon, v Olomouci pětkrát za sebou prohrála.

Olomouci vyšel start nového ročníku na výbornou a po domácí výhře s Karlovými Vary předvedla obrat v Třinci. Trenér Zdeněk Moták ale úvod nepřeceňuje. "Samozřejmě, že jsme spokojeni. Každý tým se k začátku upíná, proto jsme rádi, že se nám to bodově podařilo, ale musíme v tom pokračovat. Utkání s Kometou bude dalším velmi náročným testem naší formy," řekl jeden z dua olomouckých trenérů.

Kometu čekají po úspěšném zvládnutí úvodu extraligy opět dva zápasy během dvou dnů spojené s cestováním. Tentokrát nebude program tak náročný jako putování o minulém víkendu, kdy hrála v Chomutově a pak doma s Plzní. Po sobotním zápase v Olomouci hostí Brňané v neděli Mladou Boleslav.

"Musíme se koncentrovat na zápasy. A ne na to kolik najezdíme kilometrů. Hodně nám pomohl úspěšně zvládnutý start do extraligy. Ale je to jen začátek sezony. V týmu je cítit pohoda, síla i odhodlání. Naším cílem je opět bodovat," uvedl trenér Komety Kamil Pokorný.

"Olomouc už patří ke stabilním týmům extraligy. Má ve svém kádru houževnaté hráče. Chceme ale v zápase diktovat tempo hry a dostat soupeře pod tlak," dodal Pokorný, který očekává v Olomouci výraznou podporu příznivců Komety.

Statistické údaje před sobotní dohrávkou 3. kola extraligy: -------- HC Olomouc (2.) - HC Kometa Brno (3.). Začátek zápasu: 17:00 (O2 TV). Nejproduktivnější hráči: Petr Kolouch 2 zápasy/3 body (2 branky + 1 asistence) - Petr Holík 2/4 (1+3). Statistiky brankářů: Branislav Konrád průměr 1,50 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 94,12 procenta - Marek Langhamer 2,00 a 91,67. Zajímavosti: - Mistrovská Kometa ve vzájemných zápasech prohrála v Olomouci pětkrát za sebou a dosáhla tam při této sérii jen na dva body. Naposledy v Olomouci uspěla 13. listopadu 2015, kdy vyhrála 4:1. - Olomouc má po dvou zápasech plný počet bodů. Vyhrála doma nad Karlovými Vary 4:1 i v Třinci 3:2. - Brňané jsou v úvodu sezony stoprocentně úspěšní. Zvítězili v Chomutově 4:2 i doma nad Plzní 3:2. - Útočník Komety Lukáš Kašpar oslaví v neděli 33. narozeniny. - Forvard Brna Martin Zaťovič může v sobotu sehrát 500. zápas v extralize. Obránce Komety Ondřej Němec by v neděli proti Mladé Boleslavi mohl nastoupit k 600. utkání v domácí nejvyšší soutěži. Další program: -------- Neděle 23. září - 4. kolo: 15:00 HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice, 15:30 HC Energie Karlovy Vary - PSG Berani Zlín, 16:00 HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň, Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec (ČT sport), 17:00 HC Kometa Brno - BK Mladá Boleslav, Mountfield Hradec Králové - HC Olomouc, 17:30 HC Verva Litvínov - Piráti Chomutov.