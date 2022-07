Olena Zelenská se objevila na titulce časopisu Vogue, snímky rozpoutaly diskuze

Kyjev - Olena Zelenská, první dáma Ukrajiny, se po začátku ruské invaze na Ukrajinu dostala do centra pozornosti a stále častěji a s větším dosahem zasahuje do diplomatických a mediálních záležitostí země. Po červencové cestě po USA, při které přednesla jako první zahraniční první dáma projev v Kongresu a setkala se s Joe a Jill Bidenovými, se 44letá scenáristka objevila na obálce módního časopisu Vogue, uvedla španělská verze BBC.

Časopis o Zelenské hovoří jako o tváři konfliktu, která světu ukázala utrpení občanů. Jedním z nejvýraznějších prvků článku je však doprovodné focení od renomované fotografky Annie Leibovitzové, které někteří čtenáři považují za kontroverzní. Na sociálních sítích, jako je twitter, se po zveřejnění snímků rozpoutaly velké debaty.

Na snímcích je Zelenská zachycena na různých místech Ukrajiny. Na jedné z fotografií stojí vedle skupiny vojákyň na letišti Antonov v Hostomelu. Na dalších snímcích objímá svého manžela, prezidenta Volodymyra Zelenského, v jeho kanceláři, a na dalším sedí na schodech v krytu obklopená pytli naplněnými pískem.

O článku, který vyjde v říjnovém vydání časopisu, informovalo již několik médií a fotografie se objevily na sociálních sítích.

V textu nazvaném "Portrét odvahy" Zelenská uvádí, že od 24. února, kdy začala válka, prožila nejstrašnější měsíce svého života, stejně jako všichni Ukrajinci. Zároveň dodala, že touží po vítězství.

"Jsem ráda v zákulisí, to je to, co mě baví," řekla první dáma časopisu. Přesun do centra světové pozornosti byl pro ni prý obtížný.

Olena Zelenská vyrostla ve městě Kryvyj Rih na Ukrajině, kde shodou okolností vyrůstal i její budoucí manžel. Seznámili se už v době studií. I když Zelenská vystudovala architekturu, později se stala scénáristkou. V roce 2003 se po osmi letech vztahu provdala za Zelenského a o rok později se jim narodila první dcera. V roce 2013 přišel na svět i syn. Zelenská sice neměla v plánu se angažovat ve světě politiky, ale její manžel zvítězil v dubnu 2019 s více než 73 procenty hlasů v ukrajinských prezidentských volbách.

Po ruské invazi se na veřejnosti poprvé objevila počátkem května, kdy Ukrajinu překvapivě navštívili americká první dáma Jill Bidenová, kanadský premiér Justin Trudeau i rockový zpěvák Bono ze skupiny U2.