Olayinka zažil těžké dny s covidem, situaci u gólu si nepamatoval

Praha - Slávistický fotbalista Peter Olayinka připustil, že prožíval těžké dny, když byl nakažený koronavirem. Nemoc covid-19 ale už vyléčil a ve čtvrtek při návratu na trávníky zařídil Pražanům coby střídající hráč vítězství 1:0 nad Leverkusenem v 2. kole skupiny Evropské ligy. Nigerijský záložník utrpěl při gólu po hlavičce po rohovém kopu zlomeninu nosu a sám si přesně nepamatoval, co se stalo. Navzdory nepříjemnému problému zápas dohrál, navíc na nezvyklém postu pravého beka.

Olayinka chyběl před týdnem v úvodním duelu v Izraeli proti Beer Ševě, který slávisté prohráli 1:3. Před zápasem s Leverkusenen se ale už připojil k týmu a nastoupil na poslední půlhodinu.

"Cítím se dobře, ale posledních pár týdnů pro mě bylo těžkých. Stalo se, tak to prostě je. Teď už si z toho nic nedělám. Jen jsem chtěl být co možná nejdřív zpátky. Jsem rád, že můžu být opět na hřišti," řekl Olayinka pro klubovou televizi.

V 80. minutě si naběhl na rohový kop, a ač byl tísněn, přesnou hlavičkou rozhodl. Ze souboje s obráncem Aleksandarem Dragovicem si odnesl zlomený nos. "Myslím si, že se to stalo až po gólu. Mám za to, že mě někdo ještě kopl do nosu. Ale úplně si to nevybavuji, všechno se seběhlo opravdu rychle. Nepamatuji si, co se přesně stalo," uvedl Olayinka.

Navzdory zlomenému nosu v euforii běžel slavit k rohovému praporku a až poté se nechal ošetřit. "Když jsem viděl míč v síti, byl jsem opravdu šťastný, nadšený. Vždy když dáte gól, jste v obrovské euforii. Z gólu mám radost, i když jsem si při tom zlomil nos," podotkl čtyřiadvacetiletý záložník.

Slavia v evropských pohárech zvítězila po dlouhých devíti utkáních a poprvé od loňského srpna, kdy v závěrečném 4. předkole Ligy mistrů vyřadila Kluž. "Myslím, že tenhle zápas dodá týmu potřebnou odvahu a sebevědomí. Uspět bylo pro nás velmi důležité a jsem rád, že jsme proti Leverkusenu vyhráli. Teď se musíme soustředit zase na další zápas a najít opět tu správnou motivaci," poznamenal Olayinka.

Slavii za týden čeká další domácí zápas s Nice. Všechny čtyři týmy ve skupině mají po dvou kolech tři body. Do jarní vyřazovací fáze projdou první dva celky v tabulce.

"Na zápas se těším hodně. Bude pro nás obrovsky důležité získat další tři body. Jelikož se nehraje česká liga, musíme se připravovat trochu jinak. Myslím, že jsme na to teď všichni dobře připraveni. Bylo to vidět i teď na hřišti proti Bayeru," dodal Olayinka.