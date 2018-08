Praha - Jako obor s krátkou historií, ale rozhodně velkou budoucností vnímá automobilový design jeho přední slovenský reprezentant Peter Olah. Je už 16 let designérem koncernu Volkswagen, kde pracoval na automobilech Volkswagen, Audi, Lamborghini, ale hlavně Škoda. Podle Olaha lze změny v designu klasických aut očekávat už s rozvojem elektromobilů a autonomních vozů.

"Elektrický pohon ruší potřebu motoru a prostoru pro něj, protože může být přímo v nápravách. Může tedy zmizet klasické rozložení motor-kabina - zavazadlový prostor," řekl Olah v rozhovoru s ČTK. Autonomní jízda, která už se ve světě zkouší, umožní dělat za jízdy úplně jiné věci než řízení. Auto se stane obytným prostorem, a může se tedy i v interiéru výrazně proměnit.

Další věc, která může podle Olaha ovlivnit podobu automobilů, je sdílená jízda. "Hrozí, že lidé začnou ztrácet citový vztah k autům - když ho sdílím, už není úplně moje, a je mi tedy trošku jedno, jak vypadá. Lidé mohou auta přestat vnímat jako symbolickou hodnotu nebo vyjádření svého charakteru. Budeme si muset jako designéři dávat pozor, aby se auta nestala v budoucnosti anonymními, ale abychom stále dokázali zařídit, že po nich budou lidé dále toužit jako po produktech," říká.

Dnes je pro čtyřicetiletého Slováka jeho práce splněným dětským snem. Do aut byl zapálený i jeho otec a pokud by tehdy bylo možné tento obor studovat, byl by prý určitě automobilovým designérem. Autům se věnoval celý život a svého syna k nim vedl.

Jako obor se automobilový design začal studovat na vysokých školách až v 80. letech minulého století. "Původně byli automobiloví designéři prostě konstruktéři. První auta, ikonická Porsche 911 nebo některé modely Ferrari navrhli esteticky nadaní konstruktéři," připomíná Olah. I při jeho prvním nástupu do Škody Auto ještě tým tvořili s konstruktérem třeba sochaři nebo grafici.

Design zažívá v posledních letech boom. Ale zatímco tvůrci nábytku, skla či oděvů jsou často celebritami, ti, kdo navrhují podobu automobilů, jsou často skryti. "Automobil netvoří jeden designér, dnes jsou to týmy designérů, ve spolupráci s počítačovými modeláři, konstruktéry. Navrhnout automobil není jako navrhnout novou židli, PET lahev, vázu. Auto jeden designér na dnešní úrovni navrhnout nezvládne," vysvětluje Olah.

Sám vystudoval průmyslový design a začal studovat interiérovou architekturu. S návrhy designu aut obesílal soutěže, díky jedné získal první stáž v Mladé Boleslavi ještě za studií. Věnoval se i grafickému designu a sklu. "Všechny ty věci tvoří můj komplexní zásah do designu a jedna od druhé mi pomáhá si odpočinout," říká designér, který navrhl například i trofej pro vítěze Tour de France.

Olahovi se příliš nelíbí nostalgie po desetiletí starých vozech, kdy designéři měli více volnou ruku a automobily navrhovali jako umělecká díla a svoji prezentaci. "Dnes se snažíme vytvořit komplexní produkt," říká. Do práce automobilového designéra dnes podle něj daleko více promlouvají nároky na bezpečnost, ekonomika, konstrukce auta. "Pojišťovny třeba velmi tlačí na to, aby se při případné havárii zničily jen určité části, aby se daly nahradit... ne všechno, co si vysníme, je dovolené," popisuje práci designéra. Důležitý aspekt, který se do jeho tvorby projevuje, je podle něj i dosažitelnost auta pro zákazníka - automobil dnes chce mít každý.

I z některých zmíněných důvodů se automobily začaly do velké míry unifikovat. "Myslím ale, že teď je už znovu vidět, že se každá z automobilových značek snaží odlišit se od ostatních a dát autu charakter. Co znamená krása, je v dnešní době velmi individuální, platí to stejně jako pro kterýkoli jiný designový objekt," říká Olah.

Svět si dnes připomíná 80. narozeniny jednoho z nejslavnějších automobilových designérů Giorgetta Giugiara.