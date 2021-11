Oksanen: Završit hattrick vítězným gólem v prodloužení derby je neskutečné

Pardubice - Finský útočník Ahti Oksanen byl dnes hlavní hnací silou týmu hokejistů Hradce Králové při úžasném obratu ve východočeském derby na ledě Pardubic. Ještě po 57 minutách vedlo Dynamo 3:1, ale právě osmadvacetiletý Oksanen jim dal o chvilku později naději a po vyrovnání Patrika Lampera završil v prodloužení vítězným gólem hattrick. Dočkal se po delší době, svůj předchozí třígólový večer si nemohl vybavit.

"Opravdu si nemohu vůbec vzpomenout, kdy naposledy se mi něco takového podařilo. Mám za sebou spoustu dvougólových zápasů, ale kdy jsem dal hattrick, to vážně nevím. A když k tomu přičteme, že ten třetí gól byl vítězný a v prodloužení derby k tomu, je to vážně neskutečný pocit," řekl Oksanen v rozhovoru s novináři.

Dlouho se přitom zdálo, že šestizápasová vítězná série mužstva Mounfieldu skončí, protože dnes prostě nemají Královéhradečtí svůj den. Jenže nakonec bylo všechno jinak.

"Do třetí třetiny jsme šli s dvougólovým mankem. Do té doby to z naší strany nebyl nijak skvělý zápas, ale byli jsme si vědomi toho, že už několikrát v sezoně jsme otočili utkání, v němž jsme o dva góly prohrávali. Věřili jsme, že to můžeme zvládnout znovu, jen musíme hrát hokej, který jsme zvyklí hrát," připomněl Oksanen.

Co se hostům nepodařilo využít v průběhu utkání, se jim vrátilo v úplném závěru. "Nakonec nám to trvalo trochu déle, než jsme doufali, ale dát dva góly při hře bez gólmana, to je pro nás samozřejmě parádní," pochvaloval si Oksanen.

Plán pro hektický závěr byl jasný. "Jen dávat puky co nejvíc na branku. Věděli jsme, že když jsme poprvé stáhli brankáře na střídačku, zbývalo ještě přes tři minuty času. Nebyl tedy důvod nějak ukvapeně spěchat. Bylo to o dvou šancích a když jsme zužitkovali tu první, bylo ještě dost času, abychom stihli i vyrovnat."

Autor 22 branek z minulé sezony finské nejvyšší soutěže věřil, že mužstvu se povede dovršit obrat vítězným gólem. I s ohledem na psychické rozpoložení hráčů obou celků. "Když se jednomu týmu podaří vyhrabat se z dvoubrankového manka, je to pro toho soupeře těžké. Věděli jsme, že na to prodloužení budou nejspíš trochu dole. A že bychom toho mohli využít," konstatoval Oksanen.

Po sedmé výhře za sebou je Mountfield pět bodů za vedoucím Třincem, má však utkání k dobru. "Atmosféra v týmu je samozřejmě velmi dobrá. Za tenhle týden máme tři vítězství, přičemž jsme porazili i nejspíš asi nejlepší tým soutěže Třinec. Víme, že máme reálnou možnost porazit úplně každého soupeře. Jen se musíme držet systému a hrát to, nač jsme zvyklí," nabádal Oksanen, jenž se v extraligovém prostředí pomaleji rozjížděl, ale poslední dobou už září čím dál jasněji a na kontě má už devět branek a 18 bodů.

"Určitě to pro mě bylo zpočátku těžké. Bylo potřeba si na řadu věcí zvyknout, a to včetně rozhodování sudích. Ale myslím, že už je to dobré. Začal jsem hrát svou hru a teď už mám pocit, že hraju tak, jak jsem zvyklý," uvedl Oksanen.

"Ono je to těžké, když člověk přijde někam do nového prostředí s nějakou vizitkou a celý stadion kouká jen na něho, co předvede. Nějaká adaptace tam byla, ale sedlo nám to v pětce, že si dokážeme vyhovět. Ahti potřeboval góly pro své sebevědomí, ale teď mu to lepí, za což jsme samozřejmě rádi," prohlásil kapitán týmu Radek Smoleňák.