Okruh rodin s nárokem na vyšší rodičovský příspěvek se nerozšíří

Praha - Okruh rodin s nárokem na zvýšený rodičovský příspěvek se nerozšíří. Sněmovna dnes odmítla snahu senátorů, aby jej dostali i rodiče s dětmi do čtyř let věku, kteří příspěvek v dosavadní výši už vyčerpali. Rodičovská vzroste od ledna o 80.000 korun na 300.000 korun a u vícerčat z 330.000 na 450.000 korun.

Dolní komora potvrdila svou verzi, podle níž dostanou přidáno rodiče novorozenců a dětí do čtyř let věku, kteří budou k lednu dávku ještě pobírat. Přesná částka bude záviset v těchto případech na předchozím příjmu a na počtu měsíců, které zbývají do čtvrtých narozenin dítěte. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

Zvýšení rodičovské podle schváleného znění by mělo příští rok vyjít na 8,6 miliardy korun. Sněmovna opoziční návrhy na rozšiřování okruhu rodin s nárokem na vyšší příspěvek odmítla už v listopadu, kdy o novele hlasovala poprvé. Senátní varianta se týkala zhruba 70.000 rodin s dětmi mladšími čtyř let, tedy zhruba pětiny. Stát by to vyšlo na dalších přibližně 2,6 miliardy korun.

Opoziční politici pokládají schválenou verzi vládní novely za diskriminační. "Měli bychom ctít spravedlivý princip," uvedl předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Podle senátora Marka Hilšera z klubu STAN, jenž před poslanci hájil verzi horní komory, je kritérium vyčerpání nebo nevyčerpání příspěvku to nejhorší. Jan Bauer (ODS) mluvil o možné protiústavnosti, když se rozlišují dvě skupiny dětí do čtyř let věku. Je proto možné, že záležitost skončí u Ústavního soudu.

Růst příspěvku opět vyvolal debatu i v koalici, když ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) chtěla na poslední chvíli prosadit senátní variantu. U koaličního hnutí ANO ale narazila, dnes před poslanci požádala o podporu sněmovního znění. Opoziční poslanci mluvili o obratu Maláčové. Předseda SPD Tomio Okamura označil politiku ČSSD za galimatyáš, podle šéfa frakce ODS Zbyňka Stanjury Maláčová "sklopila uši" a selhala. Ministryně se zastal předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček, jenž pravici vyčetl, že za její vlády se nepřidávalo, ale škrtalo. "Co jste dokázali vy? Nic," řekl Hamáček na adresu pravicových poslanců. Následovala slovní přestřelka mezi nimi a sociálními demokraty.

Předloha obsahuje i další změny. Počet hodin, na který mohou rodiče dávat své děti do dvou let do školky či jinam na hlídání - a nepřijít přitom o rodičovskou - se od ledna zdvojnásobí. Zatímco nyní je to 46 hodin měsíčně, nově to bude až 92 hodin v měsíci. Rodičovský příspěvek se také bude započítávat do příjmů pro nárok na všechny dávky státní sociální podpory, které na výši příjmů závisí. Dolní komora vložila do novely už při jejím prvním schvalování opatření, jejichž cílem je zamezit zneužívání příspěvku na bydlení.