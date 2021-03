Okruh rodin s nárokem na přídavky na děti Sněmovna možná nerozšíří

Praha - Sněmovna možná nerozšíří okruh rodin s nárokem na přídavky na děti, tak jak navrhla vláda v novele, která dávky zároveň zvyšuje zhruba o čtvrtinu. Sněmovní sociální výbor doporučil schválit pozměňovací návrh opoziční ODS, který ponechává nárok pro nynější okruh rodin, i návrh ANO, jenž jej rozšiřuje proti vládní předloze v nižší rozsahu. Sněmovní plénum bude o podobě novely hlasovat patrně v dubnu.

Přídavky by měly vzrůst podle vládní novely o 26 procent. Nárok by měly mít nově rodiny s příjmy do 3,4násobku životního minima místo nynějšího 2,7násobku. Sociální výbor ale doporučil o jeden hlas schválení úpravy Jana Bauera (ODS), podle níž by se okruh rodin nerozšiřoval vůbec. O dva hlasy přijal výbor doporučující stanovisko také k návrhu poslankyň ANO Jany Pastuchové a Lenky Dražilové na stanovení hranice na trojnásobek životního minima. Vyšší podle nich nemá důvod.

Děti do šesti let nyní dostávají 500 korun měsíčně, od šesti do 15 let 610 korun. Dávka pro lidi od 15 do 26 let činí 700 korun za měsíc. V rodinách, kde aspoň jeden z rodičů pracuje, podniká, je na rodičovské, nemocenské, ošetřovném či v důchodu, je dávka o 300 korun vyšší. Podle novely se bude nově vyplácet podle věku dítěte 630 korun, 770 korun a 880 korun. Rodiny s pracujícím rodičem budou mít dávku nadále o 300 korun vyšší, tedy 930 korun, 1070 korun a 1180 korun měsíčně.

Poslankyně SPD Lucie Šafránková navrhla tyto přídavky zvýšit o dalších 200 korun. Výbor se na stanovisku k její snaze neshodl. Bez stanoviska výboru bude Sněmovna hlasovat také o lidoveckém návrhu zvýšit daňové zvýhodnění na děti.

Šanci by mohl mít návrh poslance ANO Aleše Juchelky, který prosazuje zakotvení nároku na výplatu nevyčerpané částky rodičovského příspěvku na nejmladší dítě v rodině v případě, že se nejmladším dítětem v rodině stane jiné dítě. Sněmovna by měla také podle postoje výboru kývnout na to, aby se výdělek ze studentské praxe či brigády nezapočítával do posuzovaného příjmu a rodina kvůli tomu o přídavky na děti nepřišla.