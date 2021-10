Okruh favoritů Velké pardubické je širší, sázkovým je No Time To Lose

Ilustrační foto - Překážkový dostih 127. Velká pardubická steeplechase (6900 m, šestiletí a starší koně, dotace 5,000.000 Kč) 8. října v Pardubicích. Zvítězil No Time To Lose v sedle s žokejem Janem Kratochvílem (uprostřed nahoře).

Ilustrační foto - Překážkový dostih 127. Velká pardubická steeplechase (6900 m, šestiletí a starší koně, dotace 5,000.000 Kč) 8. října v Pardubicích. Zvítězil No Time To Lose v sedle s žokejem Janem Kratochvílem (uprostřed nahoře). ČTK/Taneček David

Pardubice - Velká pardubická má před 131. ročníkem širší okruh kandidátů na triumf. Sázkovým favoritem je vítěz z roku 2017 No Time To Lose, ale šanci uspět ve slavném překážkovém dostihu má dalších pět koní mezi osmnáctkou startujících. Závod začne v neděli v 15:45.

Koně přivede před znovu zaplněnými tribunami na slavnostní přehlídku Tzigane du Berlais, vítěz závodu z roku 2018. Vloni muselo hlediště zůstat kvůli opatřením proti šíření koronaviru prázdné, nyní pořadatelé očekávají přes dvacet tisíc fanoušků,

Titul obhajuje Hegnus. V sedle třináctiletého hnědáka bude znovu slovenský žokej Lukáš Matuský. "Příprava proběhla tak, jak jsme si představovali. Byla náročná, kůň dostal zabrat tak, jak bylo potřeba," uvedl trenér Radek Holčák pro web Dostihový svět.

Henus je s kurzem 10:1 pátým sázkovým favoritem. "Hegnus nemládne, ten rok navíc na něm prostě je vidět a ne, že ne. Budeme si přát pokud možno měkčí dráhu," řekl Holčák. Titul naposledy obhájila před sedmi lety Orphee des Blins, která v roce 2014 uzavřela hattrick.

Na měkkém podkladu je podle svého trenéra favoritem No Time To Lose, který zvítězil v roce 2017 za deště a na měkké trati. Letos ze dvou startů dvakrát vyhrál - v I. kvalifikaci a na 3300 metrů dlouhém crossu, v kterém ukázal svůj finiš. Přes překážky ho povede žokej Ondřej Velek.

Osminásobný vítěz mezi žokeji Váňa chystá na dostih dalšího vítěze Theophilose (2019), kterého znovu osedlá Josef Bartoš. Překvapit může nováček Mahe King s pětinásobným šampionem Janem Faltejskem. "Honzovi bych to přál. Nejradši bych byl, aby kvůli atmosféře syndikátu vyhrál Theophilos, ale když to bude jeden z našich koní, tak je mi to jedno," podotkl s úsměvem Váňa.

Dvacet let po svém prvním startu v pardubické se o první triumf pokusí žokej Jaroslav Myška. Spolu se sedmiletým Evženem jsou druhými sázkovým favority (5:1) za No Time To Lose (4,5:1) . "Doufám, že to Evžen skousne rozumně a bude to můj vítěznej kůň," řekl Myška.

Mezi možné kandidáty na vítězství se skloňuje i jméno desetiletého hnědáka Lombarginiho. Vítěze třetí kvalifikace povede žokej Jan Odložil. Dalším favoritem je loni druhý Player. "Je nachystaný i natěšený. Dokonce bych řekla, že je na tom o chloupek lépe než loni. Vyhazuje, dělá bordel, jako by mu byly dva nebo tři roky," řekla trenérka Playera Lenka Kvapilová pro Fitmin.cz.

Dostih se podruhé za sebou poběží o tři miliony korun, tedy o dva miliony méně, než byla dotace před koronavirovou pandemií. Program dne začne už v 10:00.

Startovní listina 131. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou pod záštitou ministra zemědělství (6900 m, dotace tři miliony korun):

1. Vanesse (ž. Jordan Duchene/Fr., stáj Quartis-Zámecký Vrch), 2. Evžen (ž. Jaroslav Myška, Englicovi a Kulhánkovi), 3. Kaiserwalzer (am. Patrick W. Mullins/Ir., DS Millennium), 4. Casper (Daniel Vyhnálek, DS Pegas), 5. Theophilos (ž. Josef Bartoš, Dostihový klub iSport-Váňa), 6. Talent (ž. Pavel Složil, DS Kabelkovi), 7. Dulcar de Sivola (ž. Petr Tůma, DiJana Dobšice), 8. Mr Spex (ž. Jan Kratochvíl, Lokotrans), 9. Player (ž. Marcel Novák, Nýznerov), 10. Hegnus (ž. Lukáš Matuský/SR, Ševců), 11. Paris Eiffel (ž. Martin Cagáň, Lokotrans Slovakia), 12. Stretton (Jakub Kocman, Nýznerov), 13. Star (ž. Jaroslav Brečka, MPL Racing), 14. No Time To Lose (ž. Ondřej Velek, Paragan Horseboxes s.r.o.), 15. Mahe King (ž. Jan Faltejsek, Statek Blata Český ráj), 16. Beau Rochelais (Adam Čmiel, stáj Aldra Group - Habich), 17. Sztorm (ž. Sertaš Ferhanov/Bulh., Nýznerov), 18. Lombargini (ž. Jan Odložil, EŽ Praha a.s.).

Výběr kurzů na vítězství k 8. říjnu:

Tipsport: No Time To Lose 4,5:1, Evžen 5:1, Lombargini 7,5:1, Player 9:1, Hegnus a Theophilos 10:1, Mahe King 15:1.

Fortuna: No Time To Lose 5:1, Evžen 5,5:1, Lombargini 7:1, Player, Hegnus a Theophilos 9:1, Mahe King 16:1.