Olomouc - Olomoucký okresní soud dnes znovu otevře dva roky starý případ noční střelby bojových vozidel pěchoty na Libavé, při které byli zraněni dva vojáci. Soud za střelbu původně potrestal podmíněným trestem velitele jednoho z vozidel Marcela Kulišťáka za ublížení na zdraví z nedbalosti, další dva obžalované, střelce vozidla a řídícího střeleb zprostil obžaloby. Rozsudek okresního soudu však letos v září zrušil krajský soud a případ mu vrátil.

Neštěstí se stalo předloni v květnu při večerním nácviku střeleb BVP na terč z kanonu a kulometů. Zasažené vozidlo se v osudnou chvíli dostalo více než 200 metrů před vozidlo, ze kterého se střílelo. BVP, odkud střela vyšla, se zdrželo kvůli technickým problémům s kanonem. Ostatní vozidla ale pokračovala v jízdě. Střela z automatického kanonu zranila dva vojáky. Těžce zraněný devětadvacetiletý voják utrpěl mnohačetná zranění, v nemocnici bojoval několik dní o život. Střela mu mimo jiné amputovala levou ruku. Jeho o pět let mladší kolega utrpěl lehčí zranění.

V kauze je podle krajského soudu třeba vyřešit řadu rozporů. Vyvráceno nebylo to, zda mohl obžalovaný řádně vidět vozidla, jež se dostala před jejich BVP, z něhož střela vyšla. Vozidla totiž podle krajského soudu neměla koncová světla. Také podle žalobce z krajského státního zastupitelství bylo dokazování u okresního soudu nedostatečné. Podle něj by se mělo především objasnit, proč na BVP nebyla použita osvětlení, která by umožnila lepší orientaci ve vzájemné poloze mezi vozidly.