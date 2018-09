Washington - Okraj hurikánu Florence se přiblížil k břehům Severní Karolíny, silnice na pobřeží zaplavila voda a stromy cloumá prudký vítr. Střed hurikánu podle předpovědi meteorologů dorazí na břeh USA zhruba o půlnoci místního času (v pátek kolem 6:00 SELČ). Pak se ze Severní Karolíny přesune dál do vnitrozemí jihozápadním směrem.

Podle Národního střediska pro hurikány (NHC) dosahuje rychlost větru na březích Severní Karolíny 120 kilometrů za hodinu. V předpokládané cestě hurikánu žije deset milionů lidí, přes milion z nich dostal výzvu k evakuaci. Tisíce se ukryly v provizorních krytech.

Bouře podle NHC zeslábla na druhý stupeň z pěti a hurikán zpomaluje svůj postup. Než dorazí k pobřeží USA, svou sílu ještě mírně sníží. Výraznější oslabení živlu lze podle meteorologů očekávat v sobotu.

NHC přesto varovalo, že jde o mimořádně nebezpečný živel, který může ohrozit lidské životy, především kvůli hrozícím záplavám. Americká média v souvislosti s hurikánem nešetří výrazy jako "monstrum" nebo "bestie". V oblasti byla mimo jiné zrušena více než tisícovka letů.

"Zlobu hurikánu Florence pocítíme už dnes. Na pobřeží se dá odpoledne očekávat vítr až o rychlosti 130 kilometrů v hodině. A to je teprve předehra k nepočítaným dnům mizérie," napsal server televize CNN. Meteorolog CNN Chad Myers upozornil, že nízká kategorie hurikánu v tomto případě nehraje roli, protože nehledě na ni se čekají mohutné záplavy a obří srážky.

Šéf meteorologické společnosti Accuweather Joel Myers odhadl, že živel by mohl způsobit škody ve výši 50 až 60 miliard dolarů (1,1 až 1,32 bilionu korun). Zásadní podíl na tom podle něho budou mít záplavy, o něco menší budou škody způsobené na pobřeží přílivovými vlnami a třetím nejvýznamnějším faktorem bude vítr.

V Severní Karolíně naprší podle meteorologů ze služby weather.us tolik vody, že by to stačilo na zaplnění více než 15 milionů plaveckých bazénu olympijských rozměrů, tedy 50 krát 25 metrů.

Meteorologové upozornili, že bouře, která je rozlohou větší než celá Severní Karolína, by mohla být nejsilnější v oblasti za posledních 25 let. Severní Karolína má rozlohu 139.390 kilometrů čtverečních, což je téměř dvakrát tolik co Česko. Co do množství srážek by mohla kromě toho překonat i rekordní hurikán Harvey z roku 2017, který v Texasu proměnil silnice v řeky. Zahynulo tehdy téměř 90 lidí.

Stav pohotovosti byl vyhlášen ve státech Severní a Jižní Karolína, Georgie, Virginie, Maryland i v hlavním městě Washingtonu. S odstraňováním následků jsou připraveni pomáhat tisíce příslušníků bezpečnostních složek; jen ve Virginii je k nasazení připraveno 1200 členů Národní gardy.

Florence se přežene přes region se šesti jadernými elektrárnami, skládkami průmyslového odpadu, uhelnými doly a farmami, které skladují odpadní látky ve velkých lagunách. Podle druhé největší americké elektrárenské společnosti Duke Energy může hurikán připravit o dodávky elektřiny až tři čtvrtiny ze čtyř milionů zákazníků společnosti v Severní a Jižní Karolíně a výpadek elektřiny může trvat i týdny.