Okamura vyzval ANO ke společnému postupu u Ústavního soudu kvůli důchodům

Praha - Předseda opozičního SPD Tomio Okamura vyzval ANO, aby se společně obrátili na Ústavní soud kvůli vládnímu návrhu na nižší červnové zvýšení důchodů, který dnes po několika dnech obstrukcí schválila Sněmovna. SPD nemá dost poslanců, má jich 20, ale na podání k Ústavnímu soudu je zapotřebí nejméně 40 poslanců, řekl Okamura na plénu Sněmovny po schválení novely. Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová na tiskové konferenci označila Okamurovu výzvu za výkřik do médií a zopakovala, že ANO má dost poslanců na to, aby se na Ústavní soud obrátilo samo.

Okamura opět vyzval zvoleného prezidenta Petra Pavla, aby zákon vetoval. Pavel již dříve uvedl, že se vyjádří po inauguraci, která se uskuteční ve čtvrtek. S Pavlem se chce setkat i hnutí ANO a hodlá ho přesvědčit, aby novelu vetoval.

"Pokud to pan prezident nezavetuje, určitě podáme ústavní stížnost," řekl na tiskové konferenci předseda ANO Andrej Babiš. Schillerová uvedla, že hnutí se již radilo s odborníky a že vidí velkou šanci na úspěch případného napadení zákona u Ústavního soudu. Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) naproti tomu novinářům řekla, že podle ní novela zákona u Ústavního soudu obstojí.

Předseda klubu SPD Radim Fiala řekl novinářům, že v případě podnětu k Ústavnímu soudu by poslanci napadli projednávání zákona ve stavu legislativní nouze. Je přesvědčen, že legislativní proces provázela pochybení, kdy koalice prosadila hlasování v určenou dobu. Zákon je podle něj také do jisté míry retroaktivní. Pokud by se na Ústavní soud obrátilo hnutí ANO samo, míní Fiala, že se nestane nic. "A budeme doufat, že to napíšou správně a že to Ústavní soud podpoří," podotkl.

"Oni (hnutí ANO) už se vyjádřili minulý týden, že by si to chtěli podat sami. Já v tom vidím trochu politiku, ale já si myslím, že v tomto případě není možné politikařit," dodal Okamura.