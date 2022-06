Okamura: Schůze o korupční kauze kolem DPP by se mohla sejít příští týden

Praha - Mimořádná schůzce Sněmovny ke kauze kolem pražského dopravního podniku (DPP) a roli vládního hnutí STAN v ní by se mohla sejít příští týden. Novinářům to dnes řekl předseda SPD Tomio Okamura. Zopakoval, že je neúnosné, aby Starostové dál zůstávali součástí vlády. "Trváme na tom, že STAN musí odejít z vlády," uvedl. Slova premiéra Petra Fialy (ODS) o tom, že nevidí důvod k rekonstrukci kabinetu, označil za výsměch občanům.

Opoziční hnutí SPD a ANO mají podle Okamury podpisy potřebné pro svolání schůze. "Uvažujeme, že příští týden by se měla schůze uskutečnit," konstatoval a dodal, že pět koaličních stran (ODS, TOP 09, lidovci, STAN a Piráti) vzájemně kryje organizovaný zločin.

Místopředseda SPD Radim Fiala už dříve uvedl, že považuje za velkou chybu, že vládní koalice ani pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) neřešili situaci kolem obviněných lobbisty Michala Redla a radního Petra Hlubučka už dříve, když se informace o jejich minimálně problematických aktivitách objevily v médiích. Na mimořádné schůzi Sněmovny, kterou iniciovala opozice, chce řešit i to, jak chtěl ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan reorganizovat policii včetně Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Nevyloučil, že by opoziční strany mohly iniciovat hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, byť to ANO zatím odmítá.

Policie tvrdí, že organizovaná skupina systematicky obsadila klíčové pozice v dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky. Ve vazbě minulý pátek skončili Redl, Hlubuček a podnikatel Zakaría Nemrah. Bývalého ekonomického náměstka a člena představenstva DPP Mateje Augustína soud poslal do vazby ve středu. Ten byl podle serveru Hlídač státu v minulosti sponzorem hnutí ANO, které to popírá. Kvůli kontaktům s Redlem oznámil rezignaci ministr školství a místopředseda STAN Petr Gazdík.