Okamura poslal maďarskému velvyslanci omluvu za vyjádření Adamové

Praha - Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura dnes poslal maďarskému velvyslanci dopis s omluvou za výroky šéfky Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) o Maďarsku. ČTK o tom informovala mluvčí SPD Barbora Šťastná. Adamová předminulý víkend na facebooku napsala, že Češi už ve volbách vyhnali svého premiéra Andreje Babiše (ANO) a pevně doufá, že se to povede i Maďarům. Vyvolala tak kritiku sněmovní opozice, SPD v dolní komoře neúspěšně prosazovala, aby poslanci výrok projednali. Vyjádření předsedkyně Sněmovny ČTK zjišťuje.

Dopis maďarskému velvyslanci podepsala vedle Okamury většina zákonodárců zvolených za SPD, ale také poslanec hnutí ANO Stanislav Berkovec, sdělila ČTK Šťastná. Signatáři dopisu označili vyjádření šéfky Sněmovny za nepřátelské výroky.

Adamová ve svém příspěvku maďarském premiérovi Viktoru Orbánovi vyčetla například to, že neváhá navazovat na úkor svých spojenců pochybné svazky se zeměmi, jako jsou Rusko a Čína. "Pro ČR je důležité, aby Maďarsko v dubnových volbách zvolilo změnu - stejně jako my," napsala. Později na twitteru doplnila, že Orbán de facto podpořil střelbu do občanů Kazachstánu.

Prezident Miloš Zeman označil výrok jako "naprosto nekvalifikovaný". Adamová podle něj poškodila vztahy s Maďarskem a hrubě se vměšuje do vnitřních záležitostí maďarského státu. Šéf Sněmovny Radek Vondráček (ANO) uvedl, že vyjádření hrubě znevažuje funkci předsedy dolní komory. "Možná se paní Pekarová Adamová zavděčila svým fanouškům, ale naši zemi a naše vztahy s přáteli bezprecedentně poškozuje," uvedl. SPD vyjádření odmítla jako nepřátelské, hloupé a arogantní.

Premiér Petr Fiala (ODS) v reakci na vyjádření šéfky Sněmovny před týdnem uvedl, že za zahraniční politiku je zodpovědná vláda. "Já se budu jako předseda vlády snažit o to, abychom koordinovali postoje jednotlivých ústavních činitelů," řekl.