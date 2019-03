Praha - Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura nebude kandidovat v květnových volbách do Evropského parlamentu. Původně chtěl být na posledním místě listiny a v případě zvolení přenechat mandát jinému kandidátovi. Podle usnesení předsednictva SPD tento úmysl zpochybnilo ministerstvo vnitra.

Okamura podle mluvčí SPD Barbory Zeťové obdržel písemné stanovisko ministerstva vnitra, které zpochybňuje možnost v případě zvolení odstoupit od mandátu a mandát přenechat dalšímu zvolenému v pořadí. "Vzhledem k tomu, že výklad odkazuje na případné soudní rozhodnutí v této věci a po dobu jednání soudu na možnost neobsazení mandátu, přijalo předsednictvo hnutí rozhodnutí nahradit předsedu hnutí Tomia Okamuru na posledním místě kandidátní listiny jiným kandidátem," stojí v usnesení. SPD podle něj nemůže připustit riziko případně neobsazeného mandátu.

Hnutí SPD povede do voleb Ivan David, lékař a někdejší ministr zdravotnictví ve vládě Miloše Zemana v letech 1998 až 2002.

Pokud by se Okamura díky preferenčním hlasům do Evropského parlamentu dostal, automaticky by mu zanikl mandát ve Sněmovně. Funkce europoslance je podle zákona s funkcí poslance českého Parlamentu neslučitelná.

Za naplánovanou akci, která má poškodit SPD před květnovými volbami, označilo dnes předsednictvo SPD odchod poslanců Lubomíra Volného a Mariana Bojka z hnutí a jejich kandidaturu na listině Alternativy pro Českou republiku. "Jde o akci na rozvrat a oslabení SPD. Pan Volný a spol. realizují záměr oslabit klub SPD a oslabit volební výsledek SPD ve volbách do Evropského parlamentu," stojí v usnesení. Dvojice spolu s poslankyní Ivanou Nevludovou oznámila odchod z SPD v pátek.