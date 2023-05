Okamura: Koalice chce lidem zdražit život, nižší růst penzí je nepřijatelný

Praha - Vládní koalice se rozhodla prudce zdražit životy českým občanům i firmám, rozhodla se také potrestat pracující rodiny s dětmi, studenty a důchodce. ČTK to řekl předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura v reakci na dnešní tiskovou konferenci vlády k jejímu konsolidačnímu balíčku. Za nepřijatelné označil například záměry změn důchodového systému, hlavně pomalejší valorizaci důchodů. O vládních návrzích chce mluvit hned v úvodu řádné schůze Sněmovny, která začne v úterý odpoledne. Chce toto téma zařadit jako mimořádný bod jednání Sněmovny.

"Nelze čekat, až to (vláda) předloží na konci června. Je potřeba o tom mluvit," řekl Okamura ČTK. Vláda podle něj podvedla rodiny s dětmi například tím, že zdražuje kojeneckou stravu, protože ji přesouvá z desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty do nově zřizované dvanáctiprocentní sazby, nebo ruší školkovné. Připomněl, že hnutí SPD například navrhlo zdanění dividend vyplácených do zahraničí ze zisků v tuzemsku. Podle něj měla vláda také uskutečnit reformu exekucí, aby se lidem v exekuci vyplatilo mít zaměstnání za standardní mzdy.

Vládě vyčetl například zvyšování výdajů na obranu i na nákupy obranné techniky v zahraničí. Přičetl jí i odpovědnost za současnou vyšší inflaci. Nelíbí se mu ani vyšší DPH na pivo, které označil za český národní nápoj, nebo na služby, jako jsou opravy obuvi.