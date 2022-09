Okamura: Bašta je reprezentantem ideálů, které prosazuje hnutí SPD

Praha - Poslanec a bývalý velvyslanec České republiky v Rusku a na Ukrajině Jaroslav Bašta je ukázkou a reprezentantem ideálů, které prosazuje SPD. Předseda hnutí Tomio Okamura tak v rozhovoru s ČTK vysvětlil, proč se SPD rozhodlo vyslat jej do lednových prezidentských voleb. Bašta je podle něj celoživotním bojovníkem za svobodu a demokracii. Pokud by někdejší ministr bez portfeje ve vládě Miloše Zemana nepostoupil do druhého kola, SPD by podle Okamury určitě zvážilo podporu některého z kandidátů.

Podle Okamury voliči očekávali, že SPD jako "nejsilnější vlastenecká konzervativní strana" navrhne vlastního kandidáta. "Protože máme v názvu svobodu a demokracii, právě náš kandidát Jaroslav Bašta je krásnou ukázkou a reprezentantem ideálů, které prosazuje SPD," řekl. "Je to prokazatelný celoživotní bojovník za svobodu a demokracii, odvážný člověk, který nikdy nesloužil žádnému režimu, na rozdíl od kandidátů, kteří byli doteď favorizováni," dodal Okamura. Narážel tak na Petra Pavla a Andreje Babiše (ANO), kteří byli členy komunistické strany.

Boj za svobodu a demokracii z pohledu prezidentských pravomocí je pro SPD velmi důležitý, poznamenal Okamura. "Prezident by měl být člověk, který má nezpochybnitelný morální kredit, u kterého víme, že se vždy vyjádří proti nedemokratickým praktikám, proti tomu, kdyby třeba měla být omezována suverenita České republiky. V těžkých chvílích víme, že se na něj můžeme lidsky spolehnout," dodal. Ač to tak nemusí na první dojem působit, je Bašta mimořádně energický a důrazný, míní Okamura.

Šéf SPD se domnívá, že finální seznam uchazečů o post prezidenta bude o dost zúžený oproti tomu, kolik lidí verbálně kandidaturu vyhlásilo. Ambicí hnutí tedy je Baštův postup do druhého kola. Pokud by se tak nestalo, SPD zváží podporu některého z postupujících kandidátů. "Kdyby to nebyl náš kandidát, mám osobně v plánu, pakliže to bude možné, se proaktivně vložit do jednání s kandidáty, kteří postoupí do druhého kola, protože naším politickým cílem je, aby tam byl člověk, který má nějaké programové přesahy s programem SPD," doplnil Okamura.

Bašta byl nominován na jeho návrh. Očekávalo se, že by kandidátem SPD na prezidenta mohl být právě předseda hnutí. O post se Okamura ucházel v první přímé prezidentské volbě v roce 2013, nesplnil ale kritéria kandidatury. Na podzim 2012 oznámil kandidaturu, jeho příznivci shromáždili přes 50.000 potřebných podpisů, podle úřadů jich ale nebylo dostatečné množství platných, a z kandidatury tak byl vyřazen.

SPD je podle Okamury ve volebních preferencích na třetím místě, navíc jej v loňských sněmovních volbách podpořilo přes půl milionu voličů. "Takže považuji za strašně důležité, že bych chtěl vést SPD k co největšímu úspěchu ve sněmovních volbách, protože naším cílem je být ve vládě a realizovat tam politický program SPD," vysvětlil, proč se o kandidaturu neuchází. Politická práce jej podle jeho slov vytěžuje 24 hodin denně. Vysoká politika se podle Okamury odehrává v Poslanecké sněmovně. "To je to místo, kde si myslím, že bych měl být já z toho pohledu, abychom mohli co nejsilněji realizovat program," uvedl.

Okamura kritizuje fungování Sněmovny pod současnou vládou, koalice je arogantní

Na rozdíl od předchozího volebního období není koalice vůbec ochotná hlasovat pro některé opoziční návrhy, řekl Okamura v rozhovoru s ČTK. Výsledkem nekompromisního chování vlády je pak podle něj i nutnost opozice přistupovat ke všem demokratickým postupům včetně obstrukcí. Kabinet Petra Fialy (ODS) je podle Okamury mimořádně asociální a arogantní vůči občanům, SPD chce kvůli tomu dělat svou opoziční práci na maximum a učinit vše pro to, aby vláda skončila.

Okamura připomněl, že SPD za necelý rok od sněmovních voleb předložila řadu návrhů, které kopírují její priority. Zmínil například záměry na zvýšení základní výměry všech druhů důchodů, růst příspěvku na mobilitu, daňové slevy na poplatníka a vyživované děti, zrušení soudních exekutorů či zavedení obecného referenda. Předlohy většinou od kabinetu dostaly negativní, někdy neutrální stanovisko, ve Sněmovně na ně následně většinou nepřijde řada.

"Vládní koalice nám všechny návrhy zamítá. Hlavní úspěch je, že občané vidí, jak bojujeme za jejich životy," uvedl Okamura. SPD je podle něj tak tvrdou opozicí, že to překvapilo i koaliční politiky. V minulé Sněmovně za menšinové vlády ANO a ČSSD s podporou komunistů byla ze strany kabinetu ochota hlasovat i pro návrhy opozice, řekl. Zmínil v té souvislosti zrušení superhrubé mzdy či zpřísnění pravidel ochrany zvířat z iniciativy SPD. "Situace v tomto volebním období je jiná, pětikoalice nechce vůbec prosazovat zákony pro lidi," konstatoval.

I rozhodnutí kabinetu o zastropování cen elektřiny a plynu podle Okamury přišlo až díky tlaku opozice, po kterém už kabinet krátce před volbami neviděl jiné východisko. "Opoziční práci děláme úplně na maximum a nepovolíme," doplnil Okamura. Cílem je podle něj politicky odstranit současnou vládu a co nejdříve ji nahradit.

Kabinet podle Okamury opovrhuje lidmi. "Čekal jsem, že to bude asociální vláda, ale takovou aroganci vůči obyčejným občanům jsem nečekal," podotkl. Zmínil v té souvislosti negativní zkušenosti s premiérem Fialou v době, kdy oba byli místopředsedy Sněmovny. "Je to nevýkonný a pomalý člověk, mimořádně nerozhodný, mimořádně sobecký, mimořádně sebestředný a bezohledný," uvedl. Fiala podle něj "kašle" na lidi kolem a výsledky vlády podle toho vypadají.

Vláda s vlastními návrhy prakticky nepřichází, podotkl Okamura. Paradoxně tím podle něj brzdí i opoziční strany. Experti SPD nemají příležitost oponovat vládním předlohám a představovat recepty svého hnutí, když například ministři školství, zemědělství, životního prostředí či práce a sociálních věcí prakticky nepředkládají žádné materiály, řekl Okamura. "Kvůli nečinnosti a nekompetentnosti vlády se nemůžeme vyjádřit, protože není k čemu," konstatoval.

Okamura by chtěl, aby SPD v komunálních volbách získala více mandátů než minule

Tehdy jich bylo 155. Ve volbách do Senátu bude považovat za úspěch, pokud některý z kandidátů SPD postoupí do druhého kola. Předseda hnutí to řekl v rozhovoru ČTK. Zopakoval, že volby podle něj budou referendem o vládě Petra Fialy (ODS).

Hnutí podalo kandidátní listiny v 337 městech a obcích, z toho v 50 společně s Trikolorou, Svobodnými či lokálními subjekty. O místo v Senátu se uchází 19 kandidátů SPD, jeden další je nominován za SPD, Trikoloru a Moravany. Volby se uskuteční 23. a 24. září.

Šéf hnutí poznamenal, že cítí velkou podporu SPD. Občané, s nimiž se potkává, podle něj současný kabinet kritizují za to, že neřeší drahé energie, nepomáhá lidem či že je v ní "organizovaný zločin a korupce". "Před čtyřmi lety jsme získali 155 mandátů do obecních zastupitelstev, byli jsme nové hnutí, začínali jsme. Přál bych si, abychom získali více zastupitelských mandátů než před čtyřmi lety," řekl.

Nevýhodu ve volbách do Senátu má podle Okamury SPD proto, že je nejnovější parlamentní stranou. "Postavili jsme řadu vynikajících osobností, lékařů a dalších profesí. Budu považovat za úspěch, pakliže nějaký z našich kandidátů postoupí do druhého kola. Samozřejmě tam bychom zabojovali," doplnil.

Hnutí dlouhodobě prosazuje zrušení Senátu. Okamura ale považuje za logické, že se přesto uchází o pozice v horní komoře Parlamentu. "To je stejné, jako kdybyste říkal, že protože jsme euroskeptičtí a kritici současné Evropské unie, že bychom neměli kandidovat do Evropského parlamentu. To by přeci znamenalo, že tam dáme Fialově vládní pětikoalici úplné eldorádo, že si tam budou moci dělat co chtějí," uvedl.

Poznamenal, že Senát mohou zrušit pouze sami senátoři, protože jde o ústavní změnu. Bez toho, aby SPD mělo zástupce v horní komoře, podle něj také nelze prosadit zákon o referendu. V Senátu také podle Okamury chybí opozice a oponentura. "Je potřeba poměry v Senátu narovnat tak, aby to odpovídalo politickému smýšlení občanů České republiky," míní.

U komunálních voleb je potřeba správně interpretovat výsledky, míní Okamura. Ukazatelem totiž podle něj není procentuální výsledek, neboť v mnoha obcích zvítězí nezávislí kandidáti či místní politická hnutí. Zásadní pro definici úspěchu a neúspěchu ve volbách tak podle něj bude případný nárůst počtu mandátů opozice a pokles mandátů vládních stran. "To bude tím ukazatelem, tím výsledkem toho referenda, jestli oni zvýší počet zastupitelů, nebo se jim sníží na úkor opozice. Tady je potřeba to hodnotit," dodal.

V loňských volbách zůstaly vedle sociálních demokratů či komunistů mimo Sněmovnu také hnutí Přísaha (4,68 procenta hlasů), Trikolora (2,76) či Volný blok (1,33). "Já před volbami upozorňoval a vyzýval občany, prosil je, aby netříštili síly, že prokazatelně se z vlastenecko-konzervativních stran dostane do Sněmovny jen SPD," uvedl Okamura. Vycházelo to podle něj z průzkumů, které mělo hnutí k dispozici.

Zastoupení ve Sněmovně nemá po volbách více než milion hlasujících. "Bohužel k tomu došlo a rekordní množství hlasů propadlo, pětikoalice, která dostala pouze 43 procent hlasů, bezuzdně a bezohledně vůči komukoliv vládne," uvedl Okamura. Nynější vládní koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN podle něj ve volbách všechny obelhala. "Slibovali změnu, ale zapomněli dodat, že slibují změnu k horšímu," doplnil.

Dokladem o lepší spolupráci vlasteneckých stran proti loňsku jsou podle něj společné kandidátky v řadě měst a obcí. "Podali jsme ruku těm, kteří chtějí spolupracovat. Někteří nechtějí, chtějí nadále tříštit síly, protože jsou tam osobní ambice," uvedl Okamura. Na krocích proti tříštění hlasů pracuje dlouhodobě, spolupráce s Trikolorou či Svobodnými to podle něj dokazuje.

Nedokáže zatím odhadnout, jak bude vypadat situace před příštími sněmovními volbami. "Ve vrcholové politice na úrovni Sněmovny je i rok strašně dlouhá doba," uvedl. SPD podle něj bojuje naplno a cítí velkou podporu voličů, ale lze jen těžko předvídat, co bude za tři roky. "Je potřeba pracovat každý den ze všech sil, aby vlastenecko-konzervativní myšlenky SPD a náš program sílily," řekl.

SPD není stranou, kde jde o stranické legitimace, ale hnutím pro lidi širokého názorového spektra, kteří mají společné některé základní vlastenecké hodnoty, uvedl Okamura. "Volí nás řada původních voličů ODS, kteří vyznávají konzervativní hodnoty, protože z ODS se stala prounijní liberální strana," podotkl. SPD podle něj volí i někdejší příznivci lidovců či ČSSD. "Postupně se k nám přidávají lidé, co se zklamali v jiných stranách. Jsou s námi dlouhodobě, nejsou to žádní přeběhlíci, ale lidé rozvážní a vzdělaní," řekl.