Ohromně cenné vítězství, tým to hodně zocelí, řekl Bucha po obratu proti Šeriffu

Praha - Záložník Pavel Bucha si cenil triumfu 2:1 v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů v Kišiněvě nad Šeriffem Tiraspol o to víc, že fotbalisté Plzně prohrávali a nepříznivý průběh dokázali otočit. Velkou radost měl i ze své vítězné branky a věří, že zlepší produktivitu i v dalších zápasech. Navzdory nadějnému výsledku očekává čtyřiadvacetiletý středopolař v domácí odvetě s moldavským šampionem ještě plno práce.

"Byl to ohromně těžký zápas, hrozně fyzicky i mentálně. Je to ohromně cenné vítězství, i z pohledu průběhu utkání, že se nám povedlo zápas otočit. Myslím, že to tým hodně posílí a zocelí," pochvaloval si Bucha v rozhovoru s novináři.

Jeho celek navzdory dobrému vstupu do utkání v 36. minutě inkasoval z penalty, ale ještě do pauzy rovněž z pokutového kopu vyrovnal Tomáš Chorý. Otočku pak v 55. minutě obstaral Bucha.

"Poté, co nám začátek utkání celkem vycházel a dostávali jsme se i do nějakých příležitostí, je trochu dostal na koně pokutový kop. Jen v tu chvíli to byl těžký moment. Ale jak to Šeriff proměnil, tak nás to ještě víc nakoplo. Pro nás bylo strašně důležité, že jsme rychle zareagovali a dostali se proměněnou penaltou zpátky do hry. Byl to hrozně důležitý moment zápasu," poznamenal Bucha.

Po změně stran se prosadil netradičně z dorážky hlavou. "Naposledy se mi povedl gól hlavou v Českých Budějovicích v minulé sezoně, předtím dlouho ne," podotkl Bucha. "Branka mě hrozně moc těší, jsem za ni strašně rád. Už v minulé sezoně jsem moc gólový nebyl, takže chci svoji produktivitu zlepšit. Doufám, že v tom budu pokračovat a bude mi to tam padat," doplnil bývalý hráč Slavie či Mladé Boleslavi, který v minulé sezoně vstřelil za Plzeň jen čtyři soutěžní góly.

V závěru se Západočeši hlavně bránili. "Šeriff potvrdil, co jsme viděli na videu. Je hodně kvalitní, individuálně jsou tam skvělí a rychlí hráči. Bylo to dost namáhavé. Od gólu na 2:1 jsme se většinu času bránili, přišlo mi, že Šeriff ještě stupňoval tempo. Jsme rádi, že se nám povedlo ubránit takový výsledek. Bylo to tvrdé utkání, které bolelo," řekl Bucha.

Dvojzápas ani zdaleka nepovažuje za rozhodnutý. "Určitě to bude v odvetě ještě spousta práce. Je před námi ještě ligové kolo. To bude taky důležité po remíze v Teplicích se vítězně chytit. Doufám, že se dobře naladíme do odvety a s podporou fanoušků je v našich silách zvítězit a postoupit," doplnil Bucha.