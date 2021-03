Ohrada Muzea umění v Olomoucí se proměnila ve výstavní plochu

Olomouc - Ve výstavní plochu se letos promění ohrada Muzea umění v Olomouci, za kterou leží parcela pro stavbu budoucího Středoevropského fóra (SEFO). Se svou tvorbou se na ploše několika desítek metrů dlouhé ohrady postupně představí čeští i zahraniční umělci, v plánu je sedm výstav. Galerii pod širým nebem otevřel kolektiv českých autorů a pojmenoval ji Viscum Album. Další výstavu připravuje muzeum ve spolupráci s festivalem Academia film Olomouc (AFO), řekl dnes ČTK mluvčí muzea Tomáš Kasal. Výstavy budou k vidění do konce roku.

"Ohradu využíváme běžně pro upoutávku na jednotlivé výstavy v Muzeu umění. Vzhledem k tomu, že je nyní muzeum uzavřené a termín otevření dosud není znám, využili jsme tuto plochu dlouhou 38 metrů jako výstavní venkovní plochu," uvedl mluvčí muzea.

Jako první plochu zabral kolektiv autorů Tereza Darmovzalová,(c) merry, Martin Fišr, Vladimír Havlík a Martin Mazanec. Jejich výstava Viscum Album vychází ze slovníku-abecedy, který kolektiv vydal během své výstavy v Miláně. "Abeceda, ve které každé písmeno zastupuje jedno větší téma charakterizované několikaslovnou poznámkou a doplněné fotografiemi, je produktem společné práce a výzkumu kolektivu tvořeného vizuálními a konceptuálními umělci, teoretiky a kurátory," doplnil mluvčí muzea.

Jejich realizace zachycuje slovo Parasite, kteří podle kurátora muzea Jakuba Franka využívají autoři ve dvou významech. "Zaprvé jako "parazit", vztahující se k názvu skupiny (Viscum Album – latinsky jmelí bílé), a také k formátu nápisu či reklamní plochy parazitující na veřejném prostoru. Druhý význam se váže ke stavební parcele, kterou ohrada skrývá – "para" jako latinská předpona vedlejší, nebo také odlišný, "site" jako místo nebo právě stavební plocha, uvedl kurátor.

Výstava Viscum Album bude na ohradě k vidění do 25. dubna, poté ji vystřídá výstava připravená ve spolupráci s festivalem AFO. Veřejnosti bude přístupná prostřednictvím technologie AR (rozšířené reality), a umožní tak kolemjdoucím s pomocí smartphonu zobrazit si interaktivní projekt zaměřený na digitalizaci dat a environmentální témata. Další výstavy se budou pojit k letošnímu velkému výstavnímu projektu muzea s názvem Trienále SEFO 2021 - dalšími vystavujícími pak budou například maďarský autor Attila Csorgö, Jan Krtička nebo Dan Gregor, doplnil Frank. Dodal, že zhruba na konci června by měla být ohrada prolomena, což umožní návštěvníkům vstup dovnitř do proluky, kde se bude odehrávat během projektu Trienále řada doprovodných programů.