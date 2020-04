Ohnisko nákazy na italské lodi v Japonsku, Čína má 30 nových případů

Jakarta/Tokio/Peking - Indonésie dnes ohlásila 19 nových úmrtí na covid-19. Na Filipínách na nemoc zemřelo za minulých 24 hodin devět lidí a v Malajsii jeden člověk. Japonsko, kde nemoc dosud usmrtila přes 280 lidí, ohlásilo ohnisko nákazy na italské výletní lodi zakotvené kvůli opravám v prefektuře Nagasaki.

Podle agentury Reuters se virus prokázal u 34 členů posádky plavidla Costa Atlantica. V Japonsku to vyvolává obavy o dopad na místní lidi. Připomíná se případ výletní lodi Diamond Princess, která kotvila v únoru kvůli karanténě nedaleko Tokia. Více než 700 lidí z její paluby se koronavirem nakazilo.

V případě plavidla Costa Atlantica je na palubě jenom posádka čítající 623 lidí. Loď byla koncem února dopravena do doků v Nagasaki, protože kvůli epidemii koronaviru padl původní plán na její opravu v Číně.

Úřady prefektury Nagasaki požádaly centrální vládu o pomoc s řešením tohoto případu. "Na palubě je mnoho infikovaných. Náš zdravotnický systém nám neumožňuje situaci zvládnout a oddělit" lidi s pozitivním testem od ostatních, sdělil provinční guvernér Hodo Nakamura.

Mluvčí vlády Jošihide Suga sdělil, že ministerstvo zdravotnictví spolupracuje s italskou vládou a vyslalo na loď odborníky. Přesto panují obavy z přenosu koronaviru z lodi na místní občany, protože podle některých zpráv část posádky nedodržela instrukce zdržovat se výhradně ve vymezeném prostoru, kde se loď opravuje. Zákaz opustit terminál byl vydán 14. března, avšak někteří členové posádky z místa odešli. Mířili do nemocnice, jiní na letiště, aby odcestovali domů, protože jim skončil kontrakt. V Japonsku se dosud nákaza potvrdila u 11.512 lidí a 281 tam zemřelo.

Novou statistiku po 24 posledních hodinách ohlásily Malajsie, Filipíny a Indonésie.

V Malajsii je nových 50 potvrzených případů, takže celkem 5532. Nově zemřel jeden člověk, dosud v zemi na covid-19 zemřelo 93 lidí. Filipínské ministerstvo zdravotnictví ohlásilo devět nových úmrtí a 111 nakažených. Celkově má země 6710 případů nákazy a 449 mrtvých. Z onemocnění se uzdravilo téměř 700 lidí.

Lidnatá Indonésie ohlásila 283 nově nakažených a 19 úmrtí, takže celkově počet potvrzených případů stoupl na 7418 a úmrtí na 635. V Indonésii otestovali přes 47.000 lidí a více než 900 pacientů se tam uzdravilo.

Pevninská Čína zaznamenala za den 30 nových případů nákazy

Pevninská Čína v úterý zaznamenala 30 nových případů nákazy koronavirem, což je o takřka dvacet více než o den dříve. Stejně jako v pondělí, tak ani v úterý nebylo evidováno žádné úmrtí na komplikace související s nemocí covid-19. S odkazem na čínskou zdravotní komisi o tom dnes informovala agentura Reuters. Desetimilionové město Charbin ve snaze zabránit šíření nákazy vyhlásilo zákaz vstupu lidí z jiných oblastí i vjezdu automobilů s jinými než lokálními poznávacími značkami.

Z nově hlášených případů infekce v Číně připadá 23 na nákazu, kterou lidé do Číny zavlekli ze zahraničí. V pondělí byla importovaná nákaza potvrzena u čtyř osob.

Čína dále zaznamenala koronavirus u 42 lidí, kteří nevykazují symptomy nemoci covid-19. O den dříve byl tento údaj o pět lidí nižší.

V pevninské Číně, do níž se nepočítá Hongkong a Macao, se dosud nakazilo koronavirem 82.788 lidí, z nichž 4632 zemřelo.

Charbin, který je střediskem provincie Chej-lung-ťiang, ohlásil nová ochranná opatření. Do města nesmí nikdo, kdo tam nemá bydliště. Ti, kteří tam přijeli z jiných částí Číny nebo z míst s vysokým výskytem koronaviru, musí do izolace. Provincie chce podle médií najít osoby, které přicestovaly z Ruska, s nímž provincie sdílí hranici. "Všechny potvrzené případy stejně jako ty, u nichž je podezření na nákazu, a lidé, kteří byli v kontaktu s lidmi bez příznaků, by měli být umístěni do karantény a otestováni," oznámilo vedení města.

Do Charbinu existuje letecké spojení s Ruskem, město už dříve vyhlásilo 28denní karanténu pro všechny, kdo přicestují z ciziny. V úterý úřady ohlásily sedm nových případů nákazy, takže celkově se ve městě potvrdilo 52 infikovaných. Tři z infikovaných přicestovali z Ruska. Na pozorování je 1400 lidí se symptomy onemocnění.

Mnoho případů se navíc soustřeďuje kolem 87letého muže. Od 2. dubna pobýval ve dvou nemocnicích a hospitalizován byl čtyři dny po návštěvě u syna, kde byli i synovi přátelé. U dvou z nich se později prokázala nákaza. Do úterka se u lidí, s nimiž byl starý muž v kontaktu, nákaza potvrdila v 78 případech. Jde hlavně o příbuzné, nemocniční pacienty, jejich rodiny i lékaře a ošetřovatelky, tvrdí zástupci místního zdravotnictví.