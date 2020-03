Ohnisko epidemie Wu-chan po dvou měsících uvolňuje karanténu

Peking - Město Wu-chan, odkud se koronavirus rozšířil do světa, začalo po dvou měsících uvolňovat přísná karanténní opatření, která tam platila od 23. ledna. V neděli místní úřady oznámily, že lidé se mohou postupně vracet do práce, pokud nemají teplotu a mohou se prokázat potvrzením, že jim nebyla nařízena karanténa kvůli vlastnímu onemocnění či kontaktu s někým nakaženým v poslední době. Píše o tom dnes list The Guardian.

Podle úřadů se nyní bude Wu-chan postupně otevírat a obnovena bude i veřejná doprava. Zatímco doposud museli místní obyvatelé zůstávat po celý den doma a směli si dojít jen na nákup základních potřeb, dnes byly v centru tohoto jedenáctimilionového středočínského města opět vidět skupinky lidí, kteří si po dlouhých týdnech v izolaci poprvé vyšli na procházku.

Wuchanští obyvatelé ale podotýkají, že mnozí se zatím do ulic neodvažují. "Všichni jsou velmi opatrní," řekla deníku The Guardian čtyřicetiletá Iris Jaová, která ve městě strávila poslední dva měsíce.

Lidé, kteří ve Wu-chanu uvázli při jeho uzavření 23. ledna, mohou nyní zažádat o povolení lokalitu opustit. Do Wu-chanu také o víkendu dorazil první vlak s více než tisícovkou dělníků za prací.

Městu, ležícímu na řece Jang-c’-ťiang, se přezdívá čínský Detroit a je jedním z center automobilového průmyslu Číny. Je zde zhruba desítka montážních továren s roční kapacitou více než dvou milionů vozů.

Celkový počet potvrzených případů infekce v pevninské Číně, tedy bez Hongkongu a Macaa, se v neděli zvýšil o 39 na 81.093. Všechny se týkají osob, které do země přicestovaly ze zahraničí. Ve Wu-chanu už nebyl pátým dnem v řadě zjištěn žádný nový nakažený.

Dalším důkazem toho, že se v Číně vrací život do běžných kolejí, jsou i dopravní zácpy, které byly dnes znovu patrné v čínské metropoli Pekingu. Ve většině světa se naopak opatření, zaváděná ve snaze zabránit dalšímu šíření nemoci COVID-19, dále zpřísňují.