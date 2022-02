Ohledně Donbasu nepanuje mezi Rusy shoda, uvádí centrum Levada

Moskva - Ohledně uznání nezávislosti dvou povstaleckých republik na Donbasu na východě Ukrajiny nepanoval mezi Rusy do nynějška jednotný názor, řekl v rozhovoru se zpravodajským portálem Meduza ředitel ruského nezávislého centra Levada Denis Volkov. Podle něj to vyplývá z průzkumů veřejného mínění z posledních sedmi let. Na sankce si Rusové časem zvykají a podle Volkova mají pocit, že jim nelze zabránit.

Ředitel centra upozornil, že organizace zatím nemá nejnovější data, která by byla shromážděna po posledních událostech, představu si podle něj však lze utvořit díky starším průzkumům včetně toho, který byl proveden na konci loňského roku. Asi čtvrtina Rusů se podle něj tehdy vyjadřovala pro uznání nezávislosti dvou republik, které byly vyhlášeny na Ukrajině proruskými separatisty. Další zhruba čtvrtina pak uváděla, že by měly být tyto samozvané republiky připojeny k Rusku. Podobné množství dotazovaných ale naopak mínilo, že by tato území měla zůstat pod ukrajinskou správou, a další respondenti neměli na tuto problematiku jasný názor.

Až 70 procent dotázaných ale uvádělo, že podle nich bude správné připojit dvě povstalecké republiky k Rusku, pokud o to samy požádají.

"Přibližně 70 procent říkalo, že ano. Že je potřeba pomoci a přijmout. Proto si myslím, že když... je to podáváno jako v roce 2014, jako hrozba rusky hovořícímu a bratskému obyvatelstvu..., tak ano, většina to podpoří," uzavřel Volkov s narážkou na anexi ukrajinského poloostrova Krym Ruskem v roce 2014, kdy Moskva argumentovala ohrožením práv tamní početné rusky hovořící komunity.

Dekret o formálním uznáním Doněcké a Luhanské lidové republiky na ukrajinském Donbasu podepsal Vladimir Putin v pondělí a nedlouho poté nařídil ruské armádě zahájit na jejich území "mírovou" misi.

Volkov v rozhovoru dále řekl, že sankce přijímané Západem působí na Rusy zprvu jako šok, ale lidé si na ně postupem času zvykají. Mnoho respondentů má navíc podle něj pocit, že Západ bude proti Rusku přijímat sankce, ať už by jednalo jakkoli, protože jeho cílem je Rusko oslabit a ponížit.