Ohlasy tisku na slavnostní zahájení zimních olympijských her v Pekingu

Ilustrační foto - Slavnostní zahájení XXIV. zimních olympijských her, 4. února 2022, Peking. Na snímku je čínský prezident Si Ťin-pching. ČTK/AP/Anthony Wallace

Peking - Ohlasy světového tisku na páteční slavnostní zahájení zimních olympijských her v Pekingu:

Británie:

Daily Mail: "V nehorázném pokusu o propagandu proti obvinění z genocidy vůči muslimské menšině vybral čínský komunistický režim ujgurskou sportovkyni, aby zapálila olympijský oheň."

The Guardian: "Čína zahájila zimní olympijské hry holubicemi míru a pořádnou provokací."

Norsko:

Verdens Gang: "Zahajovací ceremoniál byl jako posilovací dávka čínského nacionalismu. Imagine (píseň Johna Lennona) byla překvapením - nacionalistické vedení nepochopilo, o co jde? Projev Thomase Bacha byl stejně krásný jako neskutečný - stejně jako zbytek. V pozadí se odehrávala reálpolitika a Si Ťin-pching s Putinem vystavěli frontu proti demokratům."

Aftenposten: "Tanec podle pískání diktátorů - zahajovací ceremoniál byl prostě smutný."

Austrálie:

The Australian: "V Ptačím hnízdě v Pekingu byly v pátek zahájeny nejbizarnější a antiseptické olympijské hry."

Španělsko:

Marca: "Kouzelné Ptačí hnízdo opět píše olympijskou historii. Velkolepý zahajovací ceremoniál na Národním stadionu v Pekingu. Realita je taková, že show, kterou Číňané předvedli, byla bombastická.“

As: "V popředí zahajovacího ceremoniálu zimních olympijských her v Číně stojí výzva k míru. Bohužel, kolem her krouží politici."

USA:

New York Times: "Ta chvíle byla plná symboliky. Volba Dinigír I-La-Mu-Ťiang, běžkyně na lyžích, která má podle tvrzení Číny ujgurské kořeny, byla přímou reakcí na jednu z hlavních kritik hostitelské země.“

NBC: "V zemi odsouzené za to, jak se chová k Ujgurům, převážně muslimské etnické menšině v regionu Sin-ťiang na západě Číny, nelze tuto symboliku přehlédnout."

Wall Street Journal: "Byla to politicky nabitá zpráva. Usměvavá Ujgurka svírala olympijskou pochodeň, aby zahájila zimní hry v Pekingu. Jinému Ujgurovi, který běžel s olympijským ohněm před 14 lety, to připadalo jako 'vznešená forma loutkářství'. Čínská volba dvacetileté běžkyně na lyžích Dinigír I-La-Mu-Ťiang, aby zapálila oheň společně se závodníkem z dominantního etnika Chanů v zemi, představovala neklamné tvrzení o etnické harmonii a vzdorné odmítnutí západní kritiky za počínání v oblasti lidských práv."

Washington Post: "Zatím jsme pospolu, 91 národů unavených pandemií a několik s rostoucím nepřátelstvím. Svět už nikdy nebude stejný, ale hry jsou tu pořád a lhostejné, snaží se zamaskovat úmysly Mezinárodního olympijského výboru nahrabat peníze v naději, že příští dva a půl týdne představí jako mezinárodní emocionální očistu."

Itálie:

Gazzetta dello Sport: "Olympijský oheň hoří ve znamení tygra. Navzdory pandemii a nejpřísnějším bezpečnostním opatřením opět začíná velký svátek sportu."

Corriere dello Sport: "Zahajovací ceremoniál zbavil zimní olympijské hry vzruchu jako nikdy předtím: plný kontrol, bezpečnostních opatření a omezení."

La Repubblica: "Slavnostní zahájení mělo zvláštní politickou hodnotu. Čínský prezident Si Ťin-pching stojí po boku 'přítele Vladimira'. Politika a sport jdou v Pekingu opět ruku v ruce.“