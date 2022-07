Oheň zasáhl v Českém Švýcarsku přes 300 hektarů, požár není pod kontrolou

Vlček: Polský vrtulník by měl do Českého Švýcarska dorazit v 18:30

Polský vrtulník má dorazit k požáru do Českého Švýcarska okolo 18:30, řekl ČTK generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Hasiči ještě čekají na potvrzení příletu vrtulníku ze Slovenska. Ve středu by mohl hasičům vypomoci i vrtulník firmy Czechoslovak group. Vlček doplnil, že by na místě mohlo hasit až sedm vrtulníků, podle něj jde o maximum, aby bylo možné provozovat letový provoz bezpečně.

Hlavním cílem nyní je, aby se požár v Národním parku České Švýcarsko nešířil směrem na severovýchod. Požár se podle Vlčka šíří údolím říčky Kamenice. Situace není optimální kvůli tomu, že odpoledne začal foukat vítr, který hašení komplikuje, dodal.

"Teď tady s místními objíždíme, abychom dokázali odhadnout, jestli například obec Kamenická Stráň je jednou z těch, která by mohla být ohrožena," řekl ČTK Vlček. Situace je podle něj komplikovanější kvůli tomu, že jsou v místě chovy hospodářských zvířat, jejichž evakuace trvá delší dobu.

České Švýcarsko od neděle sužuje rozsáhlý požár lesa, který se rozšířil na území o rozloze 300 hektarů. Rozsah škod zatím nelze odhadnout. Zasaženo bylo i několik domů v obci Mezná. Oheň likvidují stovky hasičů, včetně dobrovolných.

Hasiči jsou podle Vlčka rozděleni v sedmi úsecích na území 800 hektarů. Při zásahu se musí pravidelně střídat, nelze ale podle něj říct, jak dlouhou dobu je každý hasič nasazen. "Jak dlouho je hasič nasazen, souvisí s tím, co konkrétně dělá, souvisí to s intenzitou požárů či dýchací technikou, nelze to říct univerzálně," řekl Vlček.

Doplnil, že dosud byl při hašení lehce zraněn jeden hasič, kterému zřejmě vlétla jiskra do oka. Jinak podle něj bylo nutné ošetřit jen drobná zranění jako například odřeniny.

V noci podle Vlčka nebude možné hasit požár ze vzduchu. "Ta situace je relativně nebezpečná, jak s nabíráním vody, tak se samotným nasazením techniky," řekl Vlček. Hasiči se podle něj budou soustředit na požární obranu, aby se požár rozšířil co nejméně. "Ale všechno se odvíjí od povětrnosti a zejména od síly větru," dodal Vlček.