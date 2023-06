Oheň pro olympijské hry v Paříži bude v Řecku zažehnut 16. dubna

Paříž - Oheň pro olympijské hry v Paříži bude v tradičních kulisách řecké Olympie zapálen 16. dubna 2024. Termín slavnostního ceremoniálu oznámili zástupci organizačního výboru pařížské olympiády. Štafeta s pochodní začne v Marseille 8. května, sportovní svátek pod pěti kruhy se ve francouzské metropoli uskuteční od 26. července do 11. srpna.

Olympijský oheň zůstane po zažehnutí v Řecku až do 27. dubna. Poté se vydá na palubě třístěžňové plachetnice z Atén na plavbu po Středozemním moři do Marseille. Štafeta s pochodní pak bude křižovat francouzská území 80 dní a na cestě do Paříže urazí zhruba 12.000 kilometrů.

Pochodeň by měla podle organizátorů navštívit pět francouzských zámořských území a zavítat do více než 400 měst. Štafeta, kterou ponese přes 10.000 běžců, v první části trasy projde mimo jiné přes Montpellier, Korsiku, Bordeaux a Mont-Saint-Michel, než 7. července zamíří z Brestu lodí do Karibiku. Z Francouzských Antil do Evropy se oheň vrátí 18. července a na trase do Paříže navštíví například Štrasburk, Remeš, Lille či zámek ve Versailles.