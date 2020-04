OH v Tokiu si příští rok zachovají původní program

Tokio - Olympijské hry v Tokiu se příští rok uskuteční podle stejného programu, jaký byl plánován pro letošek, než byly soutěže kvůli koronaviru odloženy. Shodli se na tom zástupci koordinační komise Mezinárodního olympijského výboru a japonských pořadatelů na dnešním zasedání. Měnit se nebudou ani dějiště jednotlivých soutěží, pořadatelé se nyní musí dohodnout s vlastníky arén.

Olympijské hry v Tokiu se měly uskutečnit letos od 24. července do 9. srpna, kvůli pandemii koronaviru ale musely být odloženy. Nový termín byl stanoven od 23. července 2021. Detailní organizační plán a program her chtějí pořadatelé zveřejnit do května. Prioritou přitom bude minimalizace dodatečných nákladů.