Ostrava - Oštěpařku Nikolu Ogrodníkovou mrzelo, že si na Kontinentálním poháru pokazila průměr výkonů v životní sezoně, ozdobené stříbrnou medailí z mistrovství Evropy. Na Městském stadionu v Ostravě se nechala až příliš vyhecovat atmosférou a pak se jí nedařilo technicky. Jinak ale bude mít na tuto atletickou akci pozitivní vzpomínky.

Ogrodníková úvodní pokus přešlápla a pak výkonem 56,61 metru zůstala daleko za svými možnostmi. Ve třetí sérii už se nezlepšila a skončila sedmá.

"Samozřejmě jsem hodně zklamaná, protože celou sezonu jsem se udržovala ve stabilní formě, měla jsem hody přes šedesát. Tohle mě mrzí, protože mi to zkazilo trochu průměr a navíc jsem se chtěla před domácím publikem víc ukázat," vykládala po závodě.

Diváci v čele se školáky ji při příchodu na plochu hlasitě povzbuzovali, což na Ogrodníkovou trochu dolehlo. "Najednou ve mně projela vlna hrozné nervozity a začala jsem na tom rozběhu bláznit. Byla jsem až tak přehecovaná, že jsem běžela hrozně rychle a už jsem pak technicky nezvládala ten hod," popisovala.

I když některé sedačky zůstaly prázdné, publikum bylo podle ní skvělé. "Bylo to ještě o dost silnější než normálně na Tretře. Tohle jsem ještě nezažila. Myslím, že ani v Berlíně taková atmosféra nebyla," pochvalovala si.

Ačkoliv se jí nedařilo, bude na závod vzpomínat v dobrém. "Ta atmosféra i ten stadion. Já ho znám nenastrojený, je prostě nádherný. I to zázemí, co máme na rozcvičováku, fakt to tady fungovalo. Já jsem hodně překvapená, jak to tady udělali," rozplývala se.

Energie jí v závěru sezony, do které vstoupila už v dubnu, nescházela. "Cítím se téměř pořád stejně. Trošku mě bolí záda nebo rameno, ale to se dá pochopit, ta sezona je už moc dlouhá. Není to nic, co by mě limitovalo. Dneska jsem to spíš nezvládla tou hlavou," řekla svěřenkyně Rudolfa Černého a Vítězslava Veselého.

Byla smířená i s nezvyklým formátem, kvůli němuž v prvních třech sériích vlastně házela proti týmové kolegyni Christin Hussongové. "Člověk s tím počítal, všichni věděli, že tady budou taková pravidla. Jeli jsme tady za tým, ne individuálně. Trochu mě mrzí, že nás Amerika převálcovala," dodala Ogrodníková.