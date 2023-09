Ogrodníková se na Diamantové lize v Bruselu utká se šampionkou Kitagučiovou

Brusel - Oštěpařku Nikolu Ogrodníkovou v pátek čeká mítink Diamantové ligy v Bruselu, kde může navázat na nedávný triumf z německého Thumu. Utká se mimo jiné s novopečenou mistryní světa Japonkou Harukou Kitagučiovou. Novou dráhu na zrekonstruovaném Stadionu krále Baudouina si vyzkouší také Tereza Petržilková a Patrik Šorm, kteří byli zařazeni do B běhů na 400 metrů mimo diamantový program.

Vicemistryně Evropy z roku 2018 a stříbrná medailistka z letošních Evropských her Ogrodníková se v Thumu hodem dlouhým 61,52 metru vrátila do formy po nevydařeném mistrovství světa, kde vypadla v kvalifikaci. V elitním seriálu bude v této sezoně závodit podruhé, v červenci v Chorzówě obsadila čtvrtou příčku.

V Polsku vyhrála Kitagučiová, která pak v Budapešti získala světový titul. Svěřenkyně českého kouče Davida Sekeráka bude v Bruselu útočit na třetí letošní triumf v Diamantové lize a pokusí se dobře naladit na finále seriálu, které se uskuteční příští týden v Eugene.

Podle původních plánů měly v Bruselu poprvé v sezoně změřit síly na trati 400 metrů překážek nizozemská mistryně světa Femke Bolová se světovou rekordmankou Sydney McLaughlinovou-Levroneovou, ale americká hvězda se kvůli zranění kolena odhlásila z MS a nepoběží ani v Bruselu. Bolová je tak znovu jasnou favoritkou na vítězství.

Po světovém šampionátu se do akce vrací Nor Jakob Ingebrigtsen. Tentokrát poběží nemistrovskou distanci 2000 metrů. Mohl by atakovat světový rekord Maročana Hichama El Guerrouje, který ho drží od roku 1999 časem 4:44,79 minuty.

Světový rekord má na dohled také jamajská sprinterka Shericka Jacksonová, jež na dvoustovce na MS výkonem 21,41 sekundy zaostala jen o sedm setin za časem Američanky Florence Griffithové-Joynerové z olympijských her 1988 v Soulu.

Mítink Diamantové ligy v Bruselu, který uzavře základní část seriálu, zahájí už dnes soutěž koulařek. Ta se uskuteční od 18:00 ve městě. Hlavní program začne v pátek ve 20 hodin. To už budou mít Petržilková a Šorm své běhy za sebou, oštěpařky vstoupí do soutěže v 19:20.

kab ura