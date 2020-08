Ogrodníková porazila Špotákovou, překvapila čtvrtkařka Malíková

Plzeň - Oštěpařka Nikola Ogrodníková poprvé na mistrovství republiky porazila světovou rekordmanku Barboru Špotákovou. V Plzni zvítězila výkonem 61,41 metru a připravil dvojnásobnou olympijskou šampionku o šanci na rekordní čtrnáctý domácí titul. Na čtvrtce překvapila Barbora Malíková, která ve finále zaskočila favoritku Ladu Vondrovou a vyhrála v novém českém juniorském rekordu 51,65. Na trati 400 metrů překážek získala podruhé domácí zlato Zuzana Hejnová.

Ogrodníková se po dvou pokusech mimo výseč třetím hodem zachraňovala v soutěži. I ten letěl hodně doleva, ale skončil ve vymezeném území a zajistil Ogrodníkové pokračování v závodě. V páté sérii se úřadující vicemistryně Evropy zlepšila za hranici 61 metrů a předstihla do té doby vedoucí Špotákovou.

Po úspěchu v roce 2018, kdy Špotáková nezávodila, získala druhý titul. "Myslela jsem, že budu šťastnější, udělá mi to větší radost, ale tím, že jsem se v té technice necítila úplně ideálně a věděla, že mám úplně na jinačí výkon, tak jsem z toho taková smutná. To zažívám úplně poprvé, že vyhraju a mám divné emoce," řekla.

Špotáková při teprve druhém letošním závodě měla jediný platný pokus, když na úvod poslala oštěp šest centimetrů pod 60 metrů. Pak se viditelně trápila, závěrečné hody absolvovala z hodně krátkého rozběhu. Svůj aktuální zdravotní stav ale nechtěla příliš rozebírat.

"Já si žádné alibi nedělám. Jsem v docela těžké pozici. Když řeknu, že tu budu závodit a pak se mi něco stane, nejsem ten typ, co sem nepřijede. Je to jedno, každý má něco. Prostě nebyl můj den, to je asi celé. Jsou lidi, kteří sem nedorazí, jsou takoví, kteří si to sem přijdou vyžrat. A já jsem ten druhej člověk," soukala ze sebe.

Nejlepší česká čtvrtkařka současnosti Vondrová se ve finále nepřiblížila osobnímu rekordu 51,35. V cílové rovince jí došly síly a výkonem 51,90 zaostala i za svým časem z rozběhu. Vítězka mládežnické olympiády z roku 2018 Malíková se přes ni v závěrečné stovce přehnala a vylepšila si osobní rekord o 72 setin na 51,65. Tím se zařadila na sedmé místo letošních světových tabulek.

Vítězný závod si osmnáctiletá Malíková vysnila, nehodlala být předem poražená, i když před závodem ztrácela na Vondrovou v osobním rekordu zhruba sekundu. "Jak jsem šla spát, tak jsem si říkala, když si to budu promítat, že budu druhá, tak budu druhá. Tak jsem si řekla: 'Tak fajn, promítnu si tohle: Co kdyby se stalo, že by nebyla tak daleko přede mnou'. A ono to vyšlo podle plánu," vyprávěla.

Vondrové se pak nevydařilo ani finále dvoustovky, ve kterém doběhla šestá. "Moc dobře to hodnotit nemůžu. Nesešla jsem se tady, asi jsem moc chtěla a bohužel na to nebylo," komentovala své vystoupení na domácím šampionátu.

Hejnová získala teprve druhý domácí titul na 400 metrů překážek, protože své hlavní disciplíně se na mistrovství republiky obvykle vyhýbala. Dvojnásobná mistryně světa běžela na obvyklé překážkové distanci poprvé v sezoně. Oproti sobotnímu rozběhu se zlepšila o 79 setin a suverénně ovládla finále v čase 55,70. Tím se zařadila na páté místo zatím chudých světových tabulek.

"Jsem celkem spokojená, i když upřímně jsem si po rozběhu myslela, že poběžím o něco rychleji, třeba 55,30 že by mohlo padnout. Ale udělala jsem chybu na desáté překážce, moje chyba, ale aspoň vím, že mám na to běžet rychleji," řekla.